Le CS Constantine fête son titre dans une ambiance de folie

CS Constantine set off hundreds of flares at the full-time whistle as they are crowned 2017-18 Algerian league champions, what a scene pic.twitter.com/QRmu6kxUua — Walid Bylka (@bylka613_) 18 mai 2018

Plus de 20 ans après son premier titre de champion d' Algérie , la ville de Constantine a dignement fêté son second sacre.Après un match sans enjeu et sans grand spectacle face au Paradou, les supporters constantinois ont mis le feu en tribunes au moment de recevoir le trophée. De nombreux fumigènes et feux d'artifices sont venus illuminer le Stade Chahid Hamlaoui. C'est le président de la fédération algérienne, Kheireddine Zetchi et le sélectionneur algérien Rabah Madjer qui ont remis le trophée de champion au capitaine Yacine Bezzaz.Les dirigeants de la LFP auraient fait un malaise en voyant cette vidéo.