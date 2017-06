Le Croco retrouve sa forme

Après avoir dévoilé son nouveau logo, Nîmes Olympique a subi la colère de ses supporters. Ces derniers estiment en effet que le blason, en plus d’être non esthétique, ne représente absolument pas l’identité du club. Mais face à l’appel au boycott et à la suite de longues discussions, le président Rani Assaf a finalement cédé.

L’Italie a eu l’épisode Juventus cet hiver, avec un double J laissant à désirer qui a remplacé les historiques bandes verticales. Cet été, c’est en France qu’est née la polémique du blason. Dans le sud-est, à Nîmes. Animé par un projet novateur et ambitieux porté par Rani Assaf, responsable de Free et président-actionnaire du club depuis un an, Nîmes Olympique a profité de la trêve estivale pour dévoiler son nouveau logo. Un nouveau bijou présenté par ces quelques lignes : «Sauf que voilà : ce logo ne plaît pas, mais alors pas du tout aux «» . Après publication du dessin, de nombreux tweets moqueurs ou indignés de la part des fans apparaissent. Rapidement, les groupes de supporters se rassemblent et font entendre leurs voix par des communiqués à l’intention des dirigeants. Pour eux, impossible d’envisager l’avenir avec un tel blason qui ne respecte ni le passé ni l’identité. «, regrette Cyril Roure, président du groupe de supporters Nemausus 2013.» Outre les détails liés à l’histoire du NO, le nouveau blason voit aussi son caractère non esthétique pointé du doigt. Cyril Roure : «» Dans les colonnes du, le milieu offensif Teji Savanier appuie le propos, estimant que le logo est «» et qu’ «» .Problème : Rani Assaf, qui en a vu d’autres et à qui on reproche dans un premier temps de ne pas consulter les supporters, est un têtu. Et des frais ont déjà été engagés puisque les équipements sont déjà parés du fameux blason. Hors de question de faire machine arrière avant l’été prochain, donc. Révoltés, les principaux groupes de supporters nîmois, qui ont lancé une pétition approchant les 2000 signatures, appellent donc au boycott des abonnements et de tous produits commerciaux présentant le blason controversé., nuance Cyril Roure.» Première réponse du président Assaf sur un forum dédié aux supporters : «(...)(Gladiators Nîmes 1991, un groupe de supporters, ndlr)» Plutôt musclée comme répartie. Mais finalement, Rani Assaf réfléchit en compagnie de sa direction... et rétro-pédale aussi vite qu'il s'est emporté : dans la journée de mercredi, Nîmes Olympique informe tout le petit monde qu'un appel à contribution sera lancé la semaine prochaine pour trouver le nouveau logo du Club, qui sera soumis au vote du public en vue de la saison 2018-2019. En cas de désaccord, Nîmes promet carrément de «» . «» Un Croco qui se mord la queue, ça ne dure jamais bien longtemps.