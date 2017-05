Le coup franc soyeux d'Alaba

0

Neuf buts, du suspense et un final haletant : à défaut d'être décisif pour le titre, le choc de la Bundesliga entre le RB Leipzig et le Bayern Munich a été splendide.À la 90+1, le champion, qui est mené 4-3 par son dauphin, se procure un coup franc. David Alaba prend le taureau par les cornes et sa patte gauche trouve la lucarne. Surpris par la trajectoire, Péter Gulácsi bouge à peine.Au bout du temps additionnel, c'est finalement Arjen Robben qui donnera la victoire au, 5-4.