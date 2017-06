Le coup franc juninhesque de Guerrero

Vidéo

Caviar péruvien.Le Pérou affrontait jeudi soir le Paraguay en match amical. Rien de bien fou sur le papier, et le score final en témoigne : 1-0. Mais le seul but inscrit vaut le détour : un coup franc parfait envoyé dans la lucarne du portier paraguayen par Paolo Guerrero , même si l'ancien Munichois a été légèrement aidé par le mur.Une inspiration juninhesque qui a donné la victoire au Pérou . C'est le 31but du joueur de Flamengo en 80 sélections, et pas le plus dégueu.