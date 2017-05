Le coup-franc génial de Rashford pour ouvrir le score

0

Le premier but a mis plus d'une heure à arriver, mais ça valait le coup d'attendre !Et Rashford n'a eu besoin de personne pour le planter. Il est allé chercher la faute tout seul comme un grand, en offrant au passage un carton jaune à Hugo Mallo , et il a tenu à frapper le coup-franc lui même. une bonne idée, puisqu'il est allé nettoyer le petit filet de Sergio Álvarez d'un coup de patte magistral.Il reste un peu plus de vingt minutes aux Espagnols pour revenir au score.