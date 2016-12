Le coup franc d'El Shaarawy

0

Un but qui décoiffe.Muet depuis le 23 octobre dernier et une large victoire contre Palerme (4-1), l'attaquant de la Roma Stephan El Shaarawy a marqué un joli coup franc, ce jeudi soir face au Chievo Vérone.Le but du Pharaon a répondu à l'ouverture du score de Jonathan de Guzmán et a permis à la Louve d'égaliser à 1-1 dans les derniers instants de la première période.Son troisième but de la saison en Serie A.