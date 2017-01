Le coup franc canon de Saivet

CAN

Et le fantastique coup-franc de Saivet pour le 2-0 pic.twitter.com/JmP0m5h0QE — LaStreetParleDeFoot (@Arretsdejeu_) 19 janvier 2017

Et s'il était là, le favori de cette Coupe d'Afrique des Nations ?Après sa victoire 2-0 face au Congo, le Sénégal est en train de confirmer contre le Zimbabwe en menant sur le même score à la mi-temps. Après l'ouverture du score dès la neuvième minute de l'intenable Sadio Mané, c'est Henri Saivet qu'il y est allé de son but, à peine quelques minutes plus tard. Aligné sur le côté droit, le Stéphanois a décidé de soigner la note artistique. A 30 mètres des buts, plein centre, il a botté un sacré coup franc qui est venu se loger dans la lucarne du portier zimbabwéen.» .