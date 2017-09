Le coup de poignet qui dérange

Insulter son adversaire de branleur avec geste à l'appui ne passe pas en Allemagne. C'est ce qu'a pu apprendre cette semaine Daniel Baier, capitaine du FC Augsburg. Mais que se cache-t-il derrière cette provocation et qu'a-t-elle d'aussi choquant ?

Mâle alpha ou garçon bêta

La branlette comme antistress

Éloge de la gesticulation

La réélection d’Angela Merkel quasi-assurée, l’opinion publique allemande s’ennuyait ferme cette semaine. Au point que son attention s’est focalisée sur un geste unanimement qualifié de «» et d’ «» . Le briseur de la quiétude germanique se nomme Daniel Baier , capitaine du FC Augsburg . Alors que les Bavarois s’offraient mardi le scalp du dauphin de Bundesliga, le RB Leipzig (1-0), le milieu de terrain a été surpris par les caméras en train de mimer une masturbation, adressant ce geste à Ralph Hasenhüttl , l’entraîneur des. Blessé par cette provocation et ne souhaitant sûrement pas avoir contact avec les mains poisseuses de son agresseur, ce dernier a refusé de serrer la pince de Baier. «, a-t-il ajouté face à la presse en fin de match.La commission de discipline de la fédération allemande s’est saisie de ce dossier et a condamné le joueur à un match de suspension, celui face au VfB Stuttgart ce samedi, et à 20 000 euros d’amende. Mais l’enquête laisse en suspens plusieurs questions auxquelles il paraît primordial de répondre. Difficile de connaître les tenants et les aboutissants de l’affaire (aucun précédent entre les deux hommes n’est connu publiquement), l’enjeu ici est de faire avancer les sciences humaines. Pourquoi verser dans un tel niveau de grossièreté sur un terrain de football ? Pourquoi le geste vient instinctivement avant la parole ? Quelle signification cache cette démonstration outrancière de virilité ?La sémiologie, soit l’étude des signes linguistiques verbaux et non-verbaux, ainsi que la synergologie, à savoir la discipline qui permet d'appréhender l'humain à partir de la structure de son langage corporel, permettent de fournir des éclaircissements précieux à cette quête. D’abord pour en savoir plus sur la nature de ce geste. «» , traduit la sémiologue Marina Cavassilas, directrice de l’institut Sémiopolis. «» Pour verser dans la psychologie de comptoir, cette obscénité révèle beaucoup de choses sur son auteur, notamment sa volonté d’affirmer sa supériorité. Voilà donc ce qui trottait également dans les têtes de Pascal Nouma et de Wojciech Szczesny Comme le résume Élodie Mielczareck, sémiologue comportementaliste, «» , au détriment d'un concurrent. Et le choix de la victime n’est pas innocent : en s’en prenant au coach Ralph Hasenhüttl , le Bavarois choisit le leader d’un collectif et donc attaque par ricochet l’ensemble de l’équipe visiteuse, voire l’institution du RB Leipzig , sachant à quel point le club aux taureaux rouges est décrié outre-Rhin. Si cette lutte de pouvoir est commune à toutes les sociétés, elle est d’autant plus visible dans un contexte sportif et dans le foot de surcroît. «, continue Élodie Mielczareck.La réaction de Daniel Baier confirme cette thèse de l'instinct primaire. Mercredi matin, il présentait ses excuses sur le site du club : «» L'émotion comme justification. «, juge Elodie Mielczareck.Un autre indice pousse Gonzague Furtos à croire au caractère non prémédité du geste. «» , note le synergologue qui travaille sur les codes de dominance à l'issue d'un match de tennis masculin.Reste à résoudre le problème du choix d'un geste visible de tous alors qu'un simple mot aurait pu faire l'affaire. L’auteur s'expose aux condamnations sachant pertinemment qu'il est filmé. Certains spécialistes mettent en avant le côté pratique. «» , explique Elodie Mielczareck. Pour son homologue Marina Cavassilas, la raison est plus subtile. «"va te masturber"» Une défense que ceux qui se sont fait choper à traîner sur des sites porno ont déjà bien usé.