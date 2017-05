Le coup de free-fight de Sergio Ramos

0

MR

On ne se chauffe pas avec Cristiano Ronaldo impunément. Lucas Hernandez l'a appris à ses dépens. Sur un corner défensif, le défenseur français de l' Atlético est au marquage de CR7, s'accroche brièvement avec le Portugais et se retrouve ensuite face à Sergio Ramos . Là, c'est une autre histoire. Le central espagnol déplie un coude qui, dans sa course, va percuter violemment l'arrière du crâne du jeune. Le tout sans se faire reprendre par la brigade.Serge le Roublard.