Le coup de fil de Bielsa à un ultra marseillais

Souvent présenté comme un homme imprévisible et irrationnel, Marcelo Bielsa est en vérité bien loin de l'image qu'il renvoie. L'entraîneur argentin est même un entraîneur exceptionnellement proche de son public, et la dernière anecdote le concernant révélée parle confirme.Selon le quotidien français, le coach de Lille aurait appelé un ultra historique marseillais, membre de la vieille garde du Commando Ultra 84. Cet appel aurait eu lieu avant la signature de l'Argentin au Losc, puisque Bielsa voulait s'assurer que son choix ne déclencherait pas la fureur du peuple marseillais. Classe.Une info pas si surprenante lorsque l'on sait que Bielsa répondait souvent aux coups de fil et aux lettres des supporters olympiens. Quelques jours après sa signature à Lille , il avait d'ailleurs été aperçu en plein centre-ville en train de boire un café dans le plus grand centre commercial de la ville.El Local.