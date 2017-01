Le coup dans les testicules de Kamara

0

#RCSAASC #LiveRCS Si la commission de discipline fait appel à la video pourquoi donc ne pas le faire de suite comme au Rugby ? pic.twitter.com/xeUxiwu1Us — PAUL ADAM (@ITLPAUL) 14 janvier 2017

Aïe, aïe, aïe...Rien qu'en regardant cette vidéo, toute personne normalement masculinisée va sentir une douleur monter dans son bas-ventre. Lors de la folle victoire d'Amiens contre Strasbourg (4-3), l'un des joueurs de l'équipe victorieuse s'est signalé pour un geste un peu plus moche.En effet, Aboubakar Kamara a tout simplement envoyé son genou dans les parties intimes d'Ernest Seka, qui s'est évidemment écroulé après cette terrible agression. Le pire, c'est que non seulement l'arbitre ne l'a pas vu, mais en plus Amiens a marqué son troisième but pour revenir à égalité lors de l'action qui a suivi.Monsieur Kamara, vous n'avez pas de cœur.