Le corner rentrant de Youssouf

On joue la 94minute de la rencontre entre Strasbourg et Orléans ce lundi, les Alsaciens mènent 3-1, l'arbitre a le sifflet à la bouche, attendant que Benjaloud Youssouf botte son corner pour mettre un terme à la partie.Pendant ce temps là, quelques petits malins ont quitté le stade à l'avance pensant avoir fait une bonne opération en ayant pu voir l'essentiel du match, tout en profitant d'un retour tranquille dans un tramway vide. Raté, ils auront manqué le geste de la rencontre. Car de loin, ils peuvent sûrement entendre la bronca de la Meinau saluant la réduction du score (3-2) de Benjaloud Youssouf. L'Orléanais vient d'inscrire un magnifique but en tirant un corner qui est venu parfaitement lobber Alexandre Oukidja. Un but pour le beurre mais qui fait déjà partie des principaux concurrents pour le titre de pion de l'année en ligue 2.Youssouf étant natif de Marseille, nul doute qu'il a trouvé son inspiration dans le corner rentrant inscrit par Joey Barton contre le Borussia Mönchengladbach.