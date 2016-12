Le coquelicot britannique sanctionné

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chaque année, le coquelicot vient embellir les maillots des clubs de Premier League afin de soutenir les familles des soldats morts ou blessés au combat. Une jolie décoration qui n'est pourtant pas du goût de la FIFA. Avant les rencontres internationales de novembre, l'organisation mondiale du football avait prévenu : pour elle, la fleur rouge est un symbole politique et, à ce titre, elle doit être proscrite des stades.Finalement, toutes les sélections nationales de Grande-Bretagne avaient passé outre ces recommandations et décidé de tout de même orner leur tunique du fameux coquelicot. Aujourd'hui, plus d'un mois après les faits, la FIFA a mis ses menaces à exécution en infligeant des sanctions aux fédérations récalcitrantes.L'Angleterre et l'Écosse ont toutes deux écopé de 45 000 francs suisses (42 000 euros) d'amende, tandis que le pays de Galles et l'Irlande du Nord devront respectivement s'acquitter de 20 000 (18 700 euros) et 15 000 francs suisses (14 000 euros).