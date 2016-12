Le conseil de classe de Serie A 2016

La Juventus et la Roma appliquées, la Lazio et l'AC Milan qui se sont ressaisis, la surprise Atalanta ou encore Sassuolo et Bologne qui ne confirment pas : c'est l'heure du conseil pour une Serie A mouvementée !

Félicitations

Juventus 9/10

Roma 8/10

Mention bien

Napoli 8/10

Milan 6,5/10

Encouragements

Chievo Verone 6,5/10

Udinese 6/10

Genoa 6/10

Cagliari 5/10

Fiorentina 5/10

Avertissement de travail

Redoublement

Empoli 3,5/10

Carpi 3/10

Changement d'orientation

Palerme 2/10

Crotone 1/10

Pescara 1/10

Comme depuis cinq ans, elle a commencé l'année en tête et n'a jamais perdu son statut de meilleure élève. malgré une classe renforcée cet été elle obtient les plus jolis résultats et a tendance à se pavaner devant ses petits camarades. Attention toutefois, les mois d'octobre et novembre ont montré quelques imperfections et il ne faudrait pas se reposer sur ses lauriers en 2017.Élève régulière privée de félicitations uniquement à cause de sa note disqualificative en section européenne courant août. Comme l'année dernière, elle talonne sa rivale turinoise de très peu. Particulièrement talentueuse, la Roma doit simplement gommer ses quelques moments d'inattentionA réussi à accrocher la section européenne grâce à un très joli début d'année 2016. Malgré la perte de son stylo "Milik" à peine mâchouillé en septembre, il continue à s'appliquer et se montre très joueur. Fait des envieux dans la classe à cause de ses facilités. Toujours un plaisir de lire ses copies.Pas très loin du redoublement au printemps, elle a su profiter de l'arrivée de tonton Giampiero à la maison durant les grandes vacances. Grâce à lui, elle pointe aujourd'hui au sixième rang, à seulement trois points du podium. Dans la classe, tout le monde la regarde et jalouse ses talents et sa pointe de nonchalance qui la rendent si fascinante. Certains la soupçonnent même de prendre des cours en cachette tellement elle a changé en si peu de tempsL'élève qui se contente de 12 alors qu'il pourrait avoir 18. La preuve : il s'est satisfait du ventre mou jusqu'en milieu d'année alors qu'il aurait pu prétendre au top 5. Une attitude sûrement due à son jeune âge qui l'empêche pour l'instant de postuler à la section européenne 2017-2018. Doué dans toutes les matières, on attend plus de lui et le corps professoral espère secrètement le voir jouer les premiers rôles.Personne dans le corps professoral ne l'imaginait quatrième fin décembre, tant son début d'année a été médiocre et tant on imaginait les problèmes familiaux engendrés cet été par "Monsieur Marcelo" la troubler. Heureusement, l'amant a renoncé au dernier moment à intégrer le foyer et papa Simone a gardé les rênes. Avec des moyens très limités mais appliquée, elle a su montrer sa bonne volonté et son potentiel depuis le mois d'août. Prometteur.Malgré les histoires d'argent qui pourrissent l'ambiance à la maison, le petit Milan a su limiter la casse en première partie d'année. Depuis août, il s'est habitué à la situation et, grâce au grand frère Vincenzo, fait plus que bonne figure en classe. Plus jeune que la plupart de ses camarades, il montre déjà des dispositions étonnantes et une grande maturité pour des résultats surprenants. Les professeurs sont ravis et lui prévoient une scolarité brillanteTimide et peu aimé, personne ne remarque vraiment sa présence dans la classe. Une situation qui ne l'attriste pas spécialement et lui permet de travailler et de rêvasser tranquillement dans son coin pendant que les autres hurlent ou se battent entre eux. Besogneux, il parvient à rester au chaud en milieu de classement depuis le mois de janvier.Après avoir frisé le redoublement en mai à cause d'une fin d'hiver catastrophique, il savait qu'il serait attendu au tournant. Alors il a rangé ses techniques d'apprentissage singapouriennes, colombiennes et brésiliennes et s'est sérieusement mis à s'entraîner. Dixième à l'heure du conseil, il semble enfin s'être habitué à sa nouvelle maison et avoir repris goût au travail. À voir.Élève difficile à cerner. Inconstant, capable du meilleur comme du pire, il évite toujours les sanctions avec de jolis sourires ou des notes improbablement bonnes. Jeune et un peu tendre, il se repose trop sur ses acquis et préfère travailler quand ça lui chante plutôt que d'adopter une méthode de travail rigoureuse.Un très bon début d'année lui a permis de changer de niveau. Un peu isolée car elle n'habite pas dans le même quartier que ses camarades, elle surprend ses professeurs en prenant énormément la parole. Seul problème, elle ne sait pas se défendre quand on l'attaque et a tendance à se faire victimiser par les premiers de la classe. Sa deuxième partie de saison reste très encourageante pour un projet à long terme.Comme tous les ans, on pense qu'elle va enfin réussir à bousculer les trois meilleurs et comme à chaque fois, on se trompe. La petite Fiorentina , malgré ses bonnes intentions, semble plafonner. Dans les contrôles importants, son écart de niveau avec les plus forts reste évident et ses jolies notes dans les interrogations à petit coefficient ne suffisent pas à satisfaire les professeurs.N'a pas cessé de dégringoler. Est-ce la pression du corps professoral qui l'empêche de se libérer ? En tout cas, elle est passée de la quatrième en mai à la septième place fin décembre et a été écartée de la section européenne alors qu'on attendait de la voir jouer les premiers rôles. Inquiets, ses parents ont décidé en novembre de lui coller Silvio comme nouveau professeur particulier à la place de Franck, avec qui elle ne s'était jamais bien entendue. Un changement qui semble commencer à faire effet.Dans la classe, la légende dit qu'elle a déjà eu de bons résultats, mais personne ne s'en souvient. La petite Samp ne se démarque dans aucune matière et les professeurs se demandent si elle est limitée ou si elle se contente seulement du minimum. Une situation qui ne semble avoir inquiété ses parents que lors de son flirt avec le redoublement au printemps.La chouchoute des profs. Gentille, sage, mignonne et participe en classe. Ayant changé de niveau l'année dernière, elle a réussi à s'intégrer dans la classe début 2016 et s'est fait plein d'amis. Malheureusement, les résultats sont justes et ne lui assurent pas une place automatique l'année prochaine. Un peu plus de travail à la maison ne pourra pas lui faire de mal.Le gamin qui s'est brûlé les ailes. Après deux années studieuses récompensées par la section européenne mi 2016, il n'a pas du tout réussi à gérer la pression depuis les grandes vacances. Talentueux, il n'a jamais répondu présent dans les moments importants et s'est petit à petit mué en petite chose fragile perturbée par un rien. À la maison, il serait temps de fixer des objectifs clairs et précis.Promise au redoublement depuis le mois de janvier à cause de lacunes évidentes, elle a accepté son sort et s'est promis de travailler à fond durant l'été pour retenter sa chance. Les efforts ont payé puisqu'elle est première ex-aequo de sa classe. Un acharnement appréciable mais à confirmer en 2017.Toute l'équipe pédagogique a eu un peu de peine à le voir descendre en mai, même si la décision ne faisait aucun doute. C'est simple, il n'avait pas les capacités suffisantes et un redoublement était bien plus adapté pour une seconde moitié d'année supportable. Plus à son aise, il montre que en confiance, il peut réussir. Premier, il devrait bien commencer l'année 2017 et espérer faire vite son retour au niveau supérieurDepuis deux ans, la situation à la maison est compliquée. Ses deux derniers beaux-pères avec qui elle avait noué de très bonnes relations sont partis et, depuis cet été, le nouveau semble moins lui plaire, puisque les résultats se ternissent par rapport à début 2016. Du coup, elle se relâche et tombe dans une agonie inquiétante. Aucune participation et aucune envie de travailler. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard !De janvier à mai, elle s'est accrochée pour ne pas redoubler. Malheureusement, il aura suffi d'un point pour qu'elle retombe dans la classe inférieure. Une sanction qui l'a un peu anesthésiée puisqu'elle ne fait pas partie des trois meilleurs et parait traumatisée. Ce n'est pas parce que la première fois n'a pas marché qu'il ne faut pas réessayer !Les professeurs sont unanimes : personne ne comprend pourquoi on ne l'a pas fait redoubler au mois de mai, alors qu'elle n'avait rien montré de convaincant depuis des mois. C'est simple, elle n'a pas le niveau et vit un cauchemar à la maison où les crises s'enchaînent. Le mieux serait d'attendre que la famille règle ses problèmes et de reprendre les bases l'année prochaine. Penser à contacter l'assistante sociale.Digne d'un soufflé raté, il s'est gonflé au début d'année, a paru magnifique au point de sauter une classe, puis s'est dégonflé lamentablement. Depuis le mois d'août, il a mis les pieds sous la table, s'est monté une pile de livres en guise d'oreiller et dort sur ses deux oreilles en attendant que la cloche sonne. Lucide, il sait qu'il n'a aucune chance de bien finir son année et patiente tranquillement avant d'être réorienté. Au moins, il ne crée pas de problèmes.L'élève qui a cru qu'avoir l'air cool et obtenir la sympathie des profs suffisait à faire une bonne année. Résultat ? Cinq bons mois jusque mai, une prise de confiance, et puis la chute libre jusqu'à la dernière place. Du coup, toute la classe se moque de ses notes pourries et les professeurs ne l'ont plus à la bonne. Changement de section fortement recommandé.