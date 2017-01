Le conseil de classe de Liga 2016

Les bulletins sont rendus, le verdict, définitif. À l’aube d’une nouvelle année excitante, FC Barcelone et, surtout, Real Madrid l’entament avec le vent dans le dos, suivis de près par un Séville revigoré ou encore un Villarreal bien armé. Pour le reste, feuilletez le conseil de classe de cette Liga cuvée 2016.

Félicitations

Real Madrid 9/10

FC Barcelone 8/10

Mention bien

FC Séville 8/10

Atlético de Madrid 7,5/10

Villarreal 7,5/10

UD Las Palmas 7/10

Encouragements

Athletic Bilbao 6,5/10

Real Sociedad 6/10

Eibar 6/10

Celta de Vigo 6/10

Espanyol 5,5/10

Deportivo Alavés 5,5/10

CD Leganés 5/10

Avertissement de travail

Real Betis 5/10

Malaga CF 5/10

Deportivo La Corogne 4,5/10

Sporting Gijon 4/10

Redoublement

Grenade 3,5/10

Osasuna 3/10

Rayo Vallecano 2,5/10

Levante 2/10

Allez hop, à l'internat

Valence CF 2/10

Getafe 1/10

Par Robin Delorme

À n’en pas douter, l’élève le plus studieux de cette année scolaire. Fort contre les faibles, intransigeant contre les gros, le Merengue n’a que très peu raturé sa copie - sauf lors du premier derbide l’ère Zidane et d’un déplacement dans le bouillant Madrigal. Tâche à lui de suivre les conseils avisés de son chef de meute, aka le novice double Z, et la Liga devrait tomber dans son escarcelle.Champion de tout, sauf de la Ligue des Champions, l’étudiant catalan tend à se relâcher depuis son titre de mai dernier. Une attitude nonchalante qui ne fait pas oublier sa main-mise sur le championnat espagnol depuis le début de siècle. Le FCB est le meilleur d’entre tous sur la durée. Durex pour lui.Après trois années d’Erasmus dorées, le major de la promo ‘s’est recentré sur ses cours domestiques. Un changement de cap qui s’inscrit dans une mutation profonde de l’institution sevillista : attentive au cours du professeur Sampaoli, lui-même disciple du Loco Bielsa, elle réussit une transition qui la conduit dans le sillon des mastodontes blaugrana et madridista. Costaud.Une année de transition pour le si appliqué élève matelassier. De fait, la compréhension des nouveaux principes du Cholo Simeone, plus dans l’embellie que la dureté, se révèle douloureuse pour un étudiant habitué à l’ordre militaire. Allez, encore un effort en arts plastiques et la digestion sera effective d’ici peu, soit pour la fin d’une époque estampillée Vicente Calderon. Snif.L’élève-modèle n’a pas failli à sa réputation. Mieux, il l’a gonflé. À mi-chemin entre une production locale exquise - meilleuredu Royaume, excusez du peu - et un recrutement aux petits oignons, le sous-marin jaune coule des jours heureux. Seule ombre au tableau, un refus sec à la porte d’entrée de la formation Erasmus.L’UD, ou la révélation de cette classe pleine de promesses, à n’en pas douter. Car loin de disposer des ressources de ses camarades, l’élève insulaire s’appuie sur une école de football fabuleuse et un style de jeu non-négociable. Autant d’ingrédients qui en font l’une des révélations de cette cuvée 2016.Sans crier gare, le produit 100% local de cette Liga réussit une nouvelle année d’exception. Européen en juin dernier, européen en janvier, l’Athletic s’inscrit un peu plus comme une valeur refuge de la Liga et un exemple à suivre pour ses comparses. A force de banaliser l’exceptionnel, les amoureux que nous sommes en oublient presque l’exploit de ces Leones basques jusqu’au bout des ongles. Bluffant.Moribond car sans motivation lors de la première moitié de l’année, l’élève de Donostia a profité des vacances estivales pour se reconstruire un projet. Articulé autour d’Eusebio Sacristan et renforcé par des emplettes bon marché, il tourne à plein régime depuis la rentrée et est enfin à la hauteur de ses capacités.À l’unisson de ses petits camardes basques, le lilliputien Eibar réalise une année de premier ordre. Longtemps caricaturé comme une bizarrerie, le Guingamp espagnol rappelle qu’avant d’être un ‘modèle’, il est un club armé d’ambitions toujours plus importantes. Une volonté de grandir qui mérite autant d’encouragements que de félicitations.L’élève kamikaze de l’élite espagnole se fait toujours hara-kiri. Mais il ressuscite autant de fois. Autant dire que cette année 2016 a vu l’assistance du Balaidos frôler la crise cardiaque à plus d’une reprise. Tant pis, ou tant mieux, car avec le roi actuel de Galice, personne ne s’ennuie. Comme quoi, les trublions ont parfois du bon.Histoire de se différencier de son omnipotent voisin de table, le second étudiant barcelonais a décidé de changer de première langue. Désormais appelés à baragouiner le chinois, les Pericos s’acclimatent doucement mais sûrement à ce changement linguistique. En net progrès à l’automne, ils laissent même entrapercevoir une marge de progression intéressante. Élève à suivre, donc.Toujours dans l’ombre de son collège du basket, le Baskonia, le Deportivo Alavés réussit un retour parmi l’élite remarqué. En plus de bases déjà bien enregistrées, en atteste un parcours exemplaire jusqu’à la montée de juin dernier, l’ancien finaliste de la classe européenne mérite les plus vifs encouragements du jury.Le plus modeste des pensionnaires de Liga n’a pas même l’argent pour s’acheter un cartable mais dispose d’idées par milliers. Auteur d’une montée miraculeuse avant l’été, il s’est gagné les coeurs de ses camarades par un sens de l’humour aiguisé (cf. une communication atypique) et, surtout, un sérieux de tous les instants sur le pré. De fait, son actuel quinzième rang dans la hiérarchie de 2016 a déjà été fêtée comme un titre à Noël.Malgré le soutien sans faille d’une famille nombreuse, le Real Betis Balompié - blase le plus groovy de cette classe élitiste - alterne le chaud et le froid. De fait tiède et sans saveur, son année se résume à de faux espoirs et de vrais doutes. 2017 ne pourra être que mieux, surtout depuis la reprise en main par Vitor Sanchez del Amo - encore un blase qui en jette -, professeur qui a la côte outre-Pyrénées.Sans aucun doute l’élève le plus difficile à cerner de cette année. Capable du meilleur comme du pire, il se tire une balle dans le pied juste avant les fêtes et rentre de plein pied dans une crise que personne, ou presque, n’avait vu arriver. Difficile, dans ces conditions, de juger cet étudiant andalou dont les promesses se retrouvent aussi intéressantes que ses sautes d’humeur incompréhensibles.Loin des standards de son voisin du Celta, l’autre élève de Galice, le Depor, réussit tant bien que mal à atteindre la moyenne lors d’un premier trimestre qui lui permet de rester en classe élite. La reprise, comme d’habitude, est plus complexe pour un Depor qui manque de super. Un avertissement de travail qui ne doit pas faire oublier de dernières sorties plus convaincantes.Descente du Rayo oblige, le prolétariat reste tout de même d’actualité dans cette classe d’espagnol LV1. Sauvé par un concours de circonstances rocambolesques, le Sporting devra rapidement se ressaisir en 2017 pour croire à un nouveau maintien en mai prochain. En somme, le Benoit Hamon de la Liga, c’est lui.Rescapé et miraculé en Liga malgré six premiers mois agoniques, l’élève andalou a dégoupillé depuis la rentrée. Un comble, pour les Nazaries, qui rappelle que son rachat par un consortium chinois n’est pas forcément gage de réussite. Et que le bref passage de Paco Jémez sur son banc n’était pas synonyme de réussite.Le quatrième fanion de socios du pays, le plus modeste, fait honneur à sa longue expérience en Primera pour la retrouver après une punition de quelques saisons en catégorie inférieure. Mais avoir du coeur ne suffit pas pour conserver sa place parmi l’élite des pensionnats d’Espagne. Un retour par la case Liga 1,2,3 s’annonce donc comme le futur proche des Navarrais, également connus comme les formateurs de l’Athletic.L’élève le plus instable, mais également le plus atypique de Liga nous a quitté en cours d’année. Un redoublement forcé tant les lacunes du Rayito semblaient incurables, mais qui plonge les suiveurs de Liga dans une tristesse infinie tant son stade aux trois tribunes et son quartier à la bonhommie contagieuse respiraient le football d’antan. Dommage, donc, pour cette Liga qui ne respecte plus son quota cotorep.Après six premiers mois calamiteux, conclu par un redoublement bien mérité, l’élève valencian se rappelle au bon souvenir de son voisin de chambrée ché. Car même dans la classe inférieure, Levante réussit un début de saison canon en Segunda pour se retrouver, à l’aube de la nouvelle année, en position de force pour un retour en classe élite. Élève à surveiller.Les parents du si mythique Valence CF broient du noir en ce début 2017. Une réaction logique tant l’élève méditerranéen a alterné le mauvais et le très mauvais dans toutes les matières. Seule lueur d’espoir pour des Chés désoeuvrés, le fond a déjà été touché en 2016, la nouvelle année ne peut s’annoncer que meilleure. Ou pas.L’écolier que personne ne regrette, c’est lui. Sans âme car sans soutien - ou si peu -, le banlieusard du sud de Madrid retrouve une classe qui est la sienne, la Segunda Division, et un anonymat qui aurait dû le caractériser depuis des années. Un internement loin de l’élite qui se trouve bénéfique pour tout le monde, de ses camarades jusqu’aux parents d’élèves.