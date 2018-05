Le conseil de classe de la Serie A

Les dernières épreuves sont terminées, les professeurs se réunissent autour d'une table ronde en compagnie du chef d'établissement, des parents d'élèves et des délégués. Vous l'avez compris, c'est bien l'heure du conseil de classe de la Serie A 2017/2018.

Majore de votre promo depuis six ans, vous n’avez pas manqué à votre réputation en rendant encore une fois, en moyenne, les meilleures copies. En début d’année, le conseil de classe vous avait pourtant mis en garde face à un possible relâchement, et force est de constater que l’appel a été entendu. Pour la septième fois consécutive, vous repartez avec la fameuse carte cadeau de 50 euros pour profiter pleinement de la vie. FélicitationsFatigué de rester dans l’ombre de votre voisine de table, vous avez fourni un paquet d’efforts remarqués pour essayer de rattraper votre retard. Jamais dans votre scolarité, vous n’aviez rendu des copies d’une telle qualité. Preuve de votre abnégation, vous avez même sacrifié l’échange avec les élèves du lycée de Leipzig afin d’atteindre votre but. Ce sera pour la prochaine fois. Attention tout de même aux bavardages.Elément moteur de cette classe depuis plusieurs années, vous avez livré une année remarquable. Vos très bons résultats en Ukrainien LV3 et en surtout Catalan LV4 vous ont permis de briller, et le conseil vous en félicite. Attention toutefois à ne pas délaisser le Latin, que vous avez abandonné trop rapidement dès le chapitre sur le Torino.Après avoir réalisé un premier trimestre quasi-parfait suivi d’un second catastrophique, vous avez réussi sur le fil à mettre ce coup de collier pour terminer votre année en beauté. L’an prochain, veillez à perdre moins de points lors des interros de leçons face à Sassuolo, la SPAL ou l’Udinese afin de prétendre aux félicitations du jury.Pour la deuxième année consécutive, vous vous êtes fait une place parmi le groupe de tête et ce malgré un été agité qui aurait pu vous faire rentrer dans le rang. Accrocheur et discipliné, votre sérieux est un exemple pour tous vos camarades.Une participation orale excellente, un esprit d’initiative irréprochable. C’est néanmoins incompréhensible de ne pas vous voir en tête de liste aux côtés de votre sœur jumelle, surtout quand vous avez en votre possession le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat. Dans les moments difficiles, vous n’avez pas su relever la tête et l’examen de fin d’année face à l’Inter en est la preuve. Travaillez votre mental.Le décès brutal de votre grand-frère Davide aurait pu faire plonger vos résultats, mais vous avez décidé de vous accrocher. Le conseil de classe tient à vous adresser ses condoléances, en espérant que vous viviez une année plus sereine à la maison l’an prochain.Vous êtes le seul nouvel arrivant à vous être accroché. À trois doigts de basculer du mauvais côté, vous n'avez rien lâché et pour une première année dans cette nouvelle classe, votre adaptation mérite les encouragements de la part du conseil. Gardez cette mentalité, et bosser cet été vos manques qui restent quand même importants.Votre manque total de régularité vous empêche d’espérer viser plus haut. Votre potentiel est là, mais ce n’est pas seulement en passant de la méthode Mihajlovic à la méthode Mazzari en cours de saison que vous arriverez à mieux figurer. Vos passages à vides, parfois incompréhensibles, vous coûtent cher.Avec autant de bonnes notes que des résultats en dessous de la moyenne, vous remportez le prix de l’élève médian. Capable de battre la Juventus ou la Roma sur un contrôle, vous avez aussi été bousculé par les cancres Crotone ou Benevento à d’autres moments de l’année. Le conseil vous recommande d’aller consulter un psy.Vous nous aviez promis monts et merveilles, pour finalement nous refaire le coup de l’an dernier. C’est bien beau de s’offrir une prépa privée à 200M d’euros, mais il faut ensuite réussir à en faire quelque chose. Cette qualification en Europa League et cette finale de Coppa Italia vous permet de sauver les meubles de justesse.Vous n’êtes plus l’élève au potentiel européen que nous avions connu ces dernières années. Sans idées depuis le départ de Di Francesco, vous vous reposez sur vos lauriers et cela pourrait vous coûter cher. Le passage aux études supérieures l’an prochain pourrait s’avérer très compliqué si vous ne faites rien.Votre début d’année catastrophique avec une seule note positive obtenue face à Cagliari nous avait fait craindre le pire. Certes, vous vous êtes bien rattrapé par la suite, mais les quatre défaites consécutives en cette fin d’année montre bien que votre équilibre est plus que fragile. On vous aura prévenu.Vous ne devez votre salut qu'à votre capacité à écraser les élèves les plus en difficultés lors des confrontations directes. Une méthode bien dégueulasse, mais qui reste autorisée. Mais sachez surtout que vous reposer sur votre connaissance de l'oeuvre de Verdi ne pourra pas vous sauver éternellement. Surtout si celui-ci décide de partir cet été.Etre l'élève le plus âgé de la classe ne fait pas de vous la personne la plus mâture. D'accord, vos blagues font rire tout le monde, vous avez fait beaucoup mieux que votre frère et vos parents n'ont donc rien à vous reprocher. Mais ce n'est pas avec un dossier pareil que vous pourrez truster la place que vous désirez avec Parcoursup.Absent pour une raison totalement inconnue entre février et mai, vous avez bien failli hypothéquer vos chances de rester dans cette classe. Heureusement pour vous que votre attaquant Lasagna a souvent fait le boulot, sinon vous ne seriez pas là.Les blagues racistes de certains de vos supporters vous ont obligé à vous excuser envers cette pauvre Juventus qui n'avait rien demandée. Vous nous avez habitué à au moins naviguer dans le ventre mou les années précédentes, et quitte à ne pas pouvoir faire mieux, accrochez-vous au moins à cela.Déjà l'an passé, votre maintien dans cette classe n'avait tenu qu'à un fil. Pour fêter ça, votre entraîneur avait même cru bon de faire beaucoup de vélo afin de remercier. Devant vos résultats trop médiocres, le conseil n'a pas d'autre choix que de vous demander de prendre votre flambeau et de repartir à l'étage inférieur.Le conseil avait eu écho de vos trop nombreuses difficultés, mais avait décidé de vous laisser une chance. Pour votre première année à ce niveau, la marche était évidemment trop haute mais quelques coups d'éclats vous ont rendu sympathique aux yeux de tous, à l'image du coup de tête dans les arrêts de jeu de votre gardien face à Milan pour décrocher votre premier point en Serie A. Faites en sorte de revenir avec un bagage scolaire plus solide, mais surtout, gardez votre bonne humeur.Ce n’est pas en feuilletant quelques anciens bouquins que l'on réussit à sauver son année. Vous n'avez jamais été en mesure de répondre aux espoirs placés en vous, vos lacunes ayant pris le pas sur absolument tout le reste.