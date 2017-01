Le Congo fait le taf

0

Togo 1-3 République Démocratique du Congo

Par Florian Cadu

C'est donc la République Démocratique du Congo qu'il fallait voir en favori de ce groupe C.Car pendant que la Côte d'Ivoire se prenait les pieds dans le tapis face au Maroc , les Congolais, eux, s'imposaient sereinement contre le Togo , qui a perdu son gardien au bout de vingt minutes et qui n'avait pas le niveau pour aller plus loin.Dans un match plutôt fermé en apparence, Junior Kabananga a ouvert la marque à la demi-heure de jeu, tout en puissance. Oublié par la défense adverse, Firmin Mubele Ndombe a ensuite doublé la mise peu après la mi-temps pour consolider la victoire et la première place du groupe. La réduction du score de Kodjo Do-Doh Laba après un gros boulot d' Emmanuel Adebayor ne changera rien. «» , disait le capitaine des Éperviers avant la partie. Les pieds des Congolais, auteurs d'un dernier but de toute beauté par Paul-José M'Poku, en ont décidé autrement.Claude Leroy et ses hommes disent donc au revoir à la Coupe d'Afrique des Nations, au contraire des Léopards, larges premiers de la poule. Adieu, Adeb'.