Le compte twitter de l'OM suspendu à cause d'un gif

Parce que même les comptes Twitter de clubs professionnels peuvent se faire suspendre.Le compte twitter officiel du club phocéen a été suspendu ce mercredi, à cause d'un gif montrant Tatarasanu et Diego Carlos s'écrouler dans leur propre surface quelques secondes avant l'égalisation marseillaise lors du match Marseille Nantes (1-1) de dimanche dernier. Le compte de l'OM s'est fait attraper par la LFP qui tient à ce que les images des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ne soient pas diffusées sur les réseaux sociaux. Cette dernière à dénoncé le club à Twitter, qui a immédiatement suspendu le compte de l' Olympique de Marseille Le fameux gendarme du foot français ?