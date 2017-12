Le complexe du Kwon Flakes

Voilà onze mois que le pétale sud-coréen a été importé de sa péninsule pour être plongé dans le grand bol de la Ligue 1. Mais grâce à une adaptation express, le gaucher de Dijon a su garder tout son croustillant et donner à son club l’énergie nécessaire pour bien commencer sa saison.







Par Mathieu Rollinger, avec Alexis Billebault à Dijon

Tous propos recueillis par MR et AB.

Le 28 novembre dernier, le stade de la Licorne d’Amiens semblait avoir trouvé son animal imaginaire. Au quart d’heure de jeu, Kwon Chang-hoon hérite d’un ballon anodin de son latéral Valentin Rosier. Orienté vers les tribunes, barré par deux défenseurs, le Sud-Coréen avait pourtant déjà tout vu. Le numéro 22 du DFCO s’appuie sur Sammaritano, avant de solliciter le une-deux. À l’entrée de la surface, il ouvre son pied et envoie une caresse du gauche dans le petit filet de Régis Gurtner. «» , explique le gardien picard qui ne peut que constater les dégâts. «Pour Kwon, ce but tout en délicatesse, ponctué d’un large sourire lors de sa célébration, est sa manière de dire qu’il ne s’est jamais senti aussi bien en Bourgogne, où il a débarqué en janvier dernier en provenance de Suwon Samsung Bluewings FC. Aujourd’hui, le petit Coréen (1,74m pour 66 kg) a disputé 23 matchs avec le DFCO et facture deux passes décisives et cinq buts, dont trois lors des quatre dernières journées de championnat. Des chiffres qui font dire à son entraîneur que Chang-hoon a enfin trouvé sa place dans la Cité des Ducs. «, assure Olivier Dall’Oglio.À Dijon, l’avènement de ce joueur est forcément une bonne nouvelle en vue de l’objectif maintien. Mais peu de personnes s’attendaient à voir le lutinà ce niveau aussi rapidement. «» , replace Sébastien Larcier, responsable du recrutement du club à l’origine de son arrivée. «» Car les Rouges ont vu débarquer aux Poussots (le centre d'entraînement du DFCO, ndlr) un garçon dont la discrétion naturelle a été amplifiée par un voyage totalement dépaysant. Rien de plus normal pour un gamin de Séoul, métropole de dix millions d’habitants, qui débarque à 23 ans dans une préfecture régionale comme Dijon en ne parlant pas la langue locale et en baragouinant simplement quelques mots en anglais. «, raconte Oussama Haddadi, le défenseur arrivé à la même période que le Sud-Coréen et qui l’a pris sous son aile.Malgré le soutien de ses coéquipiers et l’encadrement du club, les premiers mois de celui que le vestiaire surnomme «» sont assez difficiles. Il part souvent faire de longues marches à pied dans la campagne, seul ou accompagné par son voisin Oussama Haddadi, après les repas et les veilles de match, cherche à retrouver des repères qu’il n’a plus en fréquentant régulièrement un petit restaurant coréen du centre-ville. Mais tout est rentré dans l’ordre quand ses parents l’ont rejoint en Bourgogne. Son père surtout, qui le suivait souvent des yeux au bord du terrain d’entraînement. «, confirme Olivier Dall’Oglio avant d’expliquer que le staff a aussi dû s’adapter.Après une préparation estivale complète, Kwon passe la vitesse supérieure et impressionne tout le monde quant à sa faculté à assimiler les choses. «, balance Dall’Oglio.» Pas étonnant alors de le voir exploser à l’automne et permettre au stade Gaston-Gérard de découvrir les qualités qui l’ont fait venir à Dijon. Un petit gars qui a commencé le football à huit ans dans son école. Fils de boulanger, il répondait au surnom de «» , qui signifie tout simplement «» . Le déclic est intervenu au moment de la Coupe du monde 2002, disputée chez lui, en Corée du Sud et au Japon. Bercé par les exploits des guerriers Taegeuk, il n'est encore qu'un lycéen lorsqu'il devient pro en signant à 18 ans au Suwon Bluewings, où il remporte une coupe nationale et finit deux fois dauphin de K-League. Une performance qui lui ouvre les portes de la sélection espoir, puis celles des A en 2015 où il compte désormais trois buts en quatorze sélections.À l’inverse, Kwon Chang-hoon ne connaissait pas grand-chose de l’Europe et encore moins de la Ligue 1, même s’il a pu suivre les parcours de ses prédécesseurs Ahn Jung-hwan au FC Metz et Park Chu-young à Monaco. «» , confirme son coach. Dixième Sud-Coréen à fouler les pelouses du championnat français, il a été suivi cet été par son compatriote Suk Hyun-jun à Troyes, qui commence lui aussi à se montrer efficace. De quoi déclencher une mode ? «, avoue Sébastien Larcier.» Pour le président, l’arrivée de Kwon est un vrai bénéfice, tant sportif qu’économique. «, assure Olivier Delcourt.Ce mariage n’était pourtant pas une évidence tant pour Dijon que pour Kwon, d’autant que le club n’est pas coutumier de ce genre de transfert exotique. «, se remémore Olivier Delcourt, le président dijonnais.» Sébastien Larcier, lui, se rappelle avoir d’abord découvert en image un jeune homme virevoltant. «, raconte le chef du recrutement.» Séduit, le promu pose sur la table un chèque avec plus de zéros qu’il n’en avait mis jusqu’à présent, entre 1,5 et deux millions d’après nos informations. Ce qui fait beaucoup pour un pari.La suite des négociations est à montrer dans toutes les écoles de recruteurs des clubs de milieu de tableau. «, détaille Sébastien Larcier.» Une stratégie qui se base sur du gagnant-gagnant : le joueur se donne une chance de faire carrière dans les plus grands championnats, alors que Dijon trouve une parade aux difficultés qu’il connaît sur le marché des transferts depuis quelque temps. «, continue le patron du recrutement dijonnais.Mais tous ces efforts auraient pu être vains si le staff du DFCO n’avait pas sous la main un joueur aussi concerné. «» , lâche Dall’Olglio, presque admiratif. Oussama Haddadi aussi a noté ce trait chez son collègue : «» Sébastien Larcier avance une raison socioculturelle pour l’expliquer : «» Force est de constater que le garçon répond bien aux caractéristiques de rigueur et de sérieux que l’on attribue à ses compatriotes. «» , ajoute Olivier Dall’Oglio.Tout pour faire de Chang-hoon un des principaux atouts de Dijon pour faire une belle saison, surtout que le garçon a une motivation supplémentaire avec une Coupe du monde qui se profile en fin de saison. «, trépigne Oussama Haddadi qui espère être appelé sous les couleurs de la Tunisie.» Sans aller jusque-là, si le garçon continue sur cette lancée jusque début juillet, il sera dur de le retenir en Bourgogne la saison prochaine. «, déplore Dall’Oglio.» Surtout que l’Angleterre et l’Allemagne ont déjà posé les jalons d'un futur transfert. «, soupire Larcier.