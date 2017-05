Le commentaire croquant de la Gazzetta sur Chiellini

3

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Suárez à la diète. Giorgio Chiellini est un immense défenseur central et il l'a encore prouvé hier soir en muselant, avec l'aide de ses coéquipiers, l'attaque barcelonaise et notamment son numéro 9, l'Uruguayen Luis Suárez . L'Italien s'est même permis le luxe de marquer le but du 3-0.Cette confrontation entre les deux hommes a rappelé des (mauvais) souvenirs aux journalistes de. En 2014, au Brésil , l' Uruguay élimine l' Italie lors du dernier match de poules à la Coupe du monde. Une victoire de ladans la douleur mais ce que tout le monde retient de ce match, c'est un fait de jeu non sanctionné, la morsure de Suárez sur Chiellini.Ce matin, dans le quotidien sportif italien, Chiellini est crédité d'un 8 pour son match, accompagné du commentaire suivant : «» .On a hâte de connaître le menu du match retour.