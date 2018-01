Le come back de Sigthorsson

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tiens, voilà un revenant.Le 28 août 2016, Kolbeinn Sigthorsson portait les couleurs du FC Nantes lors d'une défaite des Canaris à Bordeaux (1-0). Un an et demi plus tard, l'Islandais n'est plus réapparu sur les radars après avoir subi deux opérations au ménisque gauche. Mais Sigthorsson voit enfin le bout du tunnel : l'attaquant de 27 ans a repris ce jeudi l'entraînement collectif à la Jonelière.Enfin une recrue chez les Canaris cet hiver !