Le coach des U23 d'Aston Villa maltraite ses joueurs

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si on devait faire un film policier avec deux Mc Donald, Ronald serait leet Kevin leCar si le clown de la chaîne de restauration éponyme peut prêter à sourire, son homonyme entraîneur fait plutôt pleurer. D'après des révélations du Kevin MacDonald fait l'objet d'une enquête de la part de la ligue de football anglaise pour avoir eu un comportement injurieux à l'égard des joueurs de l'équipe U23 d' Aston Villa . Selon le journal, les faits remontent à l'époque où l'équipe première évoluait en Premier League.À en croire les accusations portées contre MacDonald, celui-ci a dû comprendre de travers le concept d'entraîner «» . On lui reproche de harceler moralement certains de ses joueurs, de les humilier publiquement devant leurs coéquipiers, de les isoler volontairement du reste du groupe pour les punir, de les insulter au quotidien et de les envoyer «» lorsque ceux-ci demandaient des séances d'entraînement supplémentaires. Plusieurs parents ont donc logiquement porté plainte, d'où l'enquête en cours, que la Ligue et le club affirment de concert «» , comme le rapporte leComme apprentissage de la vie, il y a mieux. En guise de sanction, on devrait laisser MacDonald enfermé une heure avec Pascal Dupraz et envoyer Guy Roux sauver les meubles.