Le coach de Crotone fait le tour d'Italie à vélo

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chose promise, chose due.L'entraîneur de Crotone Davide Nicola , avait juré de parcourir l' Italie à vélo si son équipe parvenait à se maintenir en Serie A. Le club calabrais accusait, fin mars, dix-neuf points de retard et semblait déjà condamné lorsque que Nicola lance ce pari fou. Neuf matchs plus tard, le club italien parvient à se maintenir lors de l'ultime journée du championnat. L'ancien défenseur du Genoa et du Torino n'a alors pas d'autre choix que de réaliser son pari.Il a donc entamé son périple, ce vendredi en partant bien sûr de Crotone , à l'extrême sud de l' Italie . Il ralliera Vigone, sa ville natale, à quelques kilomètres de Turin, en passant par Tarente, Bari, Pescara , Ancône, Livourne et Gênes. Un parcours de près de 1300 kilomètres. À 44 ans, l'entraîneur a donc encore la forme.Mais ce tour d' Italie permettra surtout de soulever des fonds pour les familles des accidentés de la route, cause qui le touche personnellement car son fils, Alessandro, est décédé à vélo, en 2014, à 14 ans.