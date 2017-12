Le CM de Pordenone en feu pendant le match face à l'Inter

5

La magie de la Coupe.En huitièmes de finale de la Coupe d'Italie, Pordenone a bien failli créer l'exploit face à l'Inter à San Siro. Le club du nord-est qui évolue en Serie C a tenu en échec pendant 120 minutes la dernière équipe d'Europe invaincue, avant de s'effondrer lors des tirs au but (5-4). Et durant la rencontre, le community manager a fait sensation sur la toile. Par le biais de gifs bien sentis et de tweets ironiques, il a fait gagner près de 2000 followers en une soirée à son club en finissant notamment sur un magnifique «La personne qui se cache derrière ce compte n'en est pas resté là puisque ce matin, il a interpellé un journaliste dupour lui donner l'adresse du centre d'entraînement, lui qui avait parié de venir à pied à Pordenone si les joueurs allaient jusqu'aux penaltys.