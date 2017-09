Le club de Calais en voie de disparition

MR

La loi de la jungle.Après avoir émerveillé la France un soir de finale de coupe de France perdue le 7 mai 2000 face au FC Nantes (1-2), le club de Calais est sur le point de disparaître des radars. Déjà relégué administrativement en juillet dernier en Régionale 4 et croulant sous les dettes, le CRUFC est sur le point d'être liquidé judiciairement ce jeudi au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.La sentence tombe le lendemain d'une conférence de presse tenue par la maire Natacha Bouchart, où celle-ci annonçait que la municipalité renonçait à verser des subventions (estimées à 198 000 euros) à son club emblématique. «, a tranché madame la maire.» .Un nouveau club, le Calais Football Club des Hauts-de- France , a déposé ses statuts cette semaine en sous-préfecture et s'apprête à prendre le relais. Soutenu par la municipalité, il s'engagerait selon la Voix du Nord à reprendre les équipes de jeunes issus du CRUFC.Mais sans l'héritage des Réginald Becque et Djezon Boutoille.