« Le cliché de l’arbitre cow-boy qui fait du zèle m’agace »

François Letexier, plus jeune arbitre de L1, a été désigné pour arbitrer le match entre l’AS Tefana et Rodez comptant pour le 7e tour de la Coupe de France... à Tahiti. Pour sa deuxième saison dans en tant que professionnel, le Breton a déjà arbitré 13 matchs dont 8 en Ligue 1. Entretien posé dans les canapés de l’hôtel Méridien de Tahiti.





« L’arbitrage est un métier où il y a à la fois une dimension physique et une prise de décision, des responsabilités, c’est stimulant. »

« Il m’arrive parfois de courir dans la direction opposée de l’action pour élargir l’angle de vue et prendre la bonne décision si je dois intervenir. »

« Un joueur qui fait 30 mètres de course pour venir contester et crier, ça n’aboutira sur rien de constructif. »

Propos recueillis par Natan Decarrière, à Tahiti

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est sûrement ça le plus complexe, c’est le contexte et les conditions climatiques.L’avantage, c’est qu’on est arrivés très tôt, six jours avant le match. Sur les premiers entraînements, j’ai beaucoup souffert, notamment par rapport à l’humidité. Puis progressivement, je me suis adapté aux conditions climatiques. Je me suis forcément beaucoup hydraté pour mieux digérer la chaleur et la température. Et finalement, pendant le match, malgré des conditions assez chaudes, j’ai quand même pu prendre du plaisir physiquement, donc c’est l’essentiel.C’est parfois compliqué. On n’est pas des touristes. On voyage dans le cadre de notre activité professionnelle. La priorité reste de bien préparer la rencontre. C’est pour ça aussi qu’ici, je n’ai pas pu faire tout ce que je voulais parce qu’il y a des entraînements et des contraintes en matière de préparation physique et technique. On doit d’abord être opérationnels et répondre présent pour notre activité.On est dans la deuxième année maintenant. Cela nous a apporté un cadre, une émulation dans le groupe, une structure plus importante au niveau physique, au niveau technique, au niveau de l’encadrement médical, au niveau du suivi linguistique. Une structure générale et plus de professionnalisme dans le suivi.Le fait de passer par toutes les divisions, c’est un parcours normal. Après, j’ai bénéficié de promotions accélérées dans mon parcours, ce qui m’a permis d’arriver jeune en Ligue 1. Il y a d’autres collègues qui ont suivi le même parcours que moi, je ne suis pas le seul. C’est une vraie volonté de la Fédération de promouvoir des arbitres jeunes pour essayer de rajeunir l’effectif global de Ligue 1.On aime le football, c’est sûr, mais quand on est sur le terrain, on a des responsabilités qui nous éloignent du regard spectateur. On est des acteurs du match, dans un rôle différent de celui des joueurs, mais on ne peut pas se permettre d’être béat devant les prestations des uns ou des autres.Je trouve que le climat est dans l’ensemble très bon. Il y a forcément des moments de frustration dans une rencontre, dans une saison. Des décisions peuvent faire polémique, mais je trouve que les relations sont plutôt saines. Après, il est clair qu’un joueur qui fait 30 mètres de course pour venir contester et crier, ça n’aboutira sur rien de constructif.Ceux qui ont pu m’agacer, mais qui ont été bien combattus depuis, c’est sur l’aspect physique, avec l’image de l’arbitre bedonnant. Ça m’agace, car je me considère sportif et je tiens à ce que l’arbitrage reste un sport. Et puis aussi l’arbitre cow-boy qui fait son excès de zèle. Ce genre d’image m’agace fortement parce que je place le joueur, l’être humain au cœur de l’activité. J’ai le sentiment que, certes, parfois, il faut faire preuve de fermeté, communiquer avec eux, être dans une phase d’échange et ce sont ces moments qui créent le ciment avec le joueur. Quand on peut sous prétexte d’une seule image nous qualifier d’arbitre cow-boy, je trouve que c’est un cliché et il a la peau dure.Aujourd’hui, l’arbitrage européen est homogénéisé. Les arbitres français font des compétitions européennes, des compétitions mondiales. Si on prend les statistiques sur le temps de jeu effectif, il me semble qu’on est le deuxième pays au classement. C’est la preuve qu’on est dans la volonté d’être des facilitateurs de jeu, des partenaires de jeu et ce n’est pas réservé qu’aux arbitres anglais.La limite d’âge a disparu, mais ce qui n’a pas disparu, c’est le fait de réaliser les tests physiques. À moins que je sois capable de les réaliser à 85 ans, ce qui m’étonnerait fortement, je pense que je mourrai longtemps après avoir fini ma carrière.C’est l’objectif. Aujourd’hui, mon activité principale reste clairement l’arbitrage. Avec ce contrat, c’est beaucoup d’exigence. Maintenant, j’ai fait le choix de garder à côté à temps très partiel une autre activité pour une question d’équilibre et de performance. Ça me rassure de ne pas dépendre totalement de l’arbitrage, j’ai l’impression que c’est un facilitateur de performances et me dire qu’après ma carrière, j’aurai effectivement cette possibilité d’avoir un temps plein dans cette profession.Très mauvaise !On a déjà le préparateur physique de la direction technique des arbitres (DTA) qui nous suit tous. On a été dotés de montres connectées avec lesquelles on doit lui envoyer chaque semaine toutes nos données d’entraînement. Il exerce forcément un contrôle, mais tient aussi un rôle de conseil. De mon côté, j’ai un préparateur physique en local pour qu’il n’y ait pas de rupture par rapport au travail effectué à Clairefontaine.Déjà, il faut courir. Très vite. Ensuite, les oreillettes permettent de signaler à mon assistant concerné que je pourrais me retrouver loin de l’action à l’arrivée. Le but n’est pas forcément de courir vers la zone où le ballon se trouve, mais de choisir la course la plus logique. Il m’arrive parfois de courir dans la direction opposée de l’action pour élargir l’angle de vue et prendre la bonne décision si je dois intervenir.Je ne suis pas du tout les statistiques, je ne m’y suis jamais intéressé. Pour moi les cartons, c’est une question de circonstances, pas une question de profil personnel. Il y a des matchs de championnat où la tension se ressent avant le coup d’envoi, notamment pour les équipes mal classées en championnat. Ces matchs peuvent être difficiles à arbitrer.Je n’ai pas ce sentiment-là. Au niveau technique, l’arbitrage se doit d’être cohérent quel que soit le joueur que l’on a en face de nous. Il y a des incontournables où on n’a pas le droit de fauter, donc là-dessus, je continue à penser que mon arbitrage et celui de mes collègues sont cohérents. Après, il est vrai qu’on ne manage pas tous les joueurs de la même manière, donc là, il y a une individualisation du traitement d’homme à homme. Mais pour ces joueurs-là, quels qu’il soient, s’ils commettent une faute qui mérite jaune, il est de notre devoir de leur donner.J’étais défenseur central, plutôt meneur d’équipe. J’avais un niveau correct, mais pas au point d’être professionnel.L’envie de découvrir l’arbitrage de par ce que je voyais à travers la télévision, ça m’attirait. C’est un métier où il y a à la fois une dimension physique et une prise de décision, des responsabilités, c’est stimulant.Le Gwenn ha duest présent partout dans toutes les compétitions. Oui, je suis fier d’être breton, je fais partie de ces bretons qui sont fiers de l’être.Lorsque l’on appartient à une région, on ne peut pas arbitrer les clubs qui sont dans la même région. Après, si Lorient remonte en Ligue 1, et si je suis désigné, je peux éventuellement arbitrer un Lorient-Guingamp, car ces deux clubs font partie de mon district.