Le classement FIFA réformé après le mondial

LA FIFA a trouvé une super strat' pour ne pas avoir à parler des procès en cours concernant le FIFAGate. L'instance mondiale a annoncé vouloir bouleverser son classement des nations, après le mondial russe qui se déroulera l'été prochain. «, a annoncé la FIFA pour l’agence d’informations» En cause, la future mise en place de la Ligue des Nations en Europe, qui risque de multiplier les matches dans cette zone, mais aussi le problème des matches amicaux. Ces derniers, qui ont tendance à diminuer le coefficient des pays, sont régulièrement évités par certaines nations, qui en profitent pour grimper au classement.Le Pérou et la Suisse , respectivement dixième et onzième, tireraient probablement la gueule s'ils ne venaient pas de se qualifier au mondial.