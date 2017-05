Le Clásico de Jesé

En lutte pour le titre avec le Real Madrid, le Barça se déplace ce dimanche sur la pelouse de Las Palmas. Une rencontre que le joueur prêté par le PSG et ancien Madrilène Jesé a coché depuis longtemps dans son agenda. Avec un objectif bien précis en tête, offrir le titre à son club de cœur, le Real Madrid.

L'adoption de l'esprit madridista

Le plan machiavélique de Jey M

Par Steven Oliveira

26 octobre 2013. À l’échauffement sur le bord de la pelouse, Jesé Rodríguez aperçoit Carlo Ancelotti lui faire signe de revenir vers lui. L’Espagnol rejoint alors son coach à grandes enjambées, enlève sa chasuble, écoute attentivement les consignes et retrouve Cristiano Ronaldo et consorts sur le pré pour la cinquième fois cette saison. Mais cette sixième apparition chez les grands est bien différente des précédentes. Par l’enjeu déjà – le Real perdant un à zéro lors de son entrée en jeu – et par l’adversaire, le FC Barcelone . Pas impressionné par l’atmosphère du Camp Nou, Jesé s’offrira même son premier but avec l’équipe première desen toute fin de rencontre. Une réalisation anecdotique au tableau d'affichage – Alexis Sánchez ayant doublé la marque quelques minutes plus tôt –, mais pas pour «» (son nom de scène), ravi de débloquer son compteur face au grand rival.C’est en 2007, à l’âge de treize ans, lorsqu'il quitte ses Canaries natales pour la capitale et le centre de formation des, que Jesé Rodríguez commence à developper son amour du Real Madrid . Un club qui a chouchouté un joyau qu'on compare alors à Raúl. Et ce, malgré ses coups de sang (agression d’un arbitre en février 2009) et son mauvais caractère. Resté au club, l’attaquant espagnol gravit alors les échelons deux par deux. Parallèlement à sa formation, Jesé observe son Real et le Barça s’affronter dans des Clásicos de plus en plus violents, sur le terrain et en dehors, et développe par conséquent une petite haine envers les. Car Jesé est un, adopté certes, qui n’hésite pas à le crier sur les toits comme en avril 2015 : «» Raté.Une déclaration qui a ému le public madrilène, moins Florentino Pérez , qui a dégagé l’ancien petit protégé de Zizou après avoir reçu un chèque inespéré de 25 millions d’euros de la part du Paris Saint-Germain. Loin de la capitale espagnole, Jesé Rodríguez continue tout de même d’envoyer des mots doux à son ancien foyer. «» , déclarait-il en avril dernier lors d’une interview accordée à. Adepte des déclarations d’amour au Real comme aux femmes et aux voitures de luxe lorsqu'il prend le micro, Jey M est aussi capable de cracher son venin lorsqu'il évoque le Barça Amené à commenter la possibledu Barça en Ligue des champions face au PSG , celui qui est revenu en janvier sur son île natale envoie uneà la Onda Cero qui fera écho dans le cœur des Parisiens, mais surtout des: «» Encore raté. Meilleur footballeur que pronostiqueur, Jesé retrouve petit à petit son niveau sur le terrain. Problème, Las Palmas est désormais en roue libre depuis plusieurs semaines et n’a plus vraiment d’objectifs dans cette fin de saison. Sauf que Jesé, lui, a une belle idée derrière la tête avant la réception du Barça ce dimanche. Un plan que l’Espagnol a révélé à: «» En cas de réussite, Jesé pourrait se faire une place un poil plus grande dans l’histoire de son club de cœur. Sinon, il pourra toujours marquer l’histoire de la musique