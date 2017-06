Le Chili et son porte-bonheur illuminati

Internet est complètement fou et l'a prouvé une fois de plus en érigeant un enfant de 10 ans, geek à ses heures perdues et illuminati involontaire, en porte-bonheur de la sélection roja. Et pour son entrée en lice dans la coupe des confédérations, les internautes chiliens vont sans aucun doute encore l'invoquer.

« C'est devenu la patte de lapin de la sélection »

« Sa mère me l'a reproché, elle pensait que je l'avais poussé à faire ça. »

Vidéo

Par Ugo Bocchi

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est l'histoire d'un gamin qui a un peu trop poncé GTA V. Une histoire commune, dirons-nous, sauf que Sebastian Cichero est allé plus loin que tout le monde. Sa passion pour les chambres obscures, les manettes et les crises d'épilepsie l'a conduit à devenir l'un des protagonistes principaux de la première victoire en Copa America de l'histoire du Chili. Début 2015, en rentrant du travail, Italo Cichero, modeste ingénieur et papa de Sebastian, traîne sur son ordi et va faire un tour sur son compte en ligne. Dans sa boite mail, une invitation de Santander, sa banque, à un concours pour enfant. En jeu : le droit d'accompagner les joueurs sur le terrain en début de match. À quelques semaines du début de la Copa America, il inscrit son fils, sans trop réfléchir.Un mois plus tard, la réponse : Sebastian est sélectionné, il fera le match d'ouverture contre l'Equateur. Euphoriques, père et fils prennent le bus une première fois jusqu'à Santiago depuis Concepción, là où ils habitent, et assistent aux préparatifs une semaine avant le match. Mais rester sept jours sur place leur coûte trop cher, du coup ils rentrent à la maison. Au total, douze heures de bus dans la gueule : «» , explique le papa.Finalement, ils retournent à Santiago une semaine plus tard, en avion cette fois-ci, mais l'imagination de Sebastian a déjà fait le gros du travail. Italo : «» Vidal, Sánchez, Bravo ou encore Medel entrent sur la pelouse. Sebastian, lui aussi, mais avec les joueurs équatoriens. Les hymnes retentissent, la caméra s'approche des joueurs, mains sur le cœur. Et juste devant eux, le sourire malicieux de Sebastian. Il sort d'abord un double tchuss et puis fait un triangle avec ses doigts, devant ses yeux. La bombe est lancée. Internet s'enflamme. Il devient très vite le «» .Surtout que le Chili finit par gagner son match d'ouverture, par sortir des poules, passer les quarts, les demies et donc soulever finalement le trophée. Deux fois. Remplissant une armoire à trophées vide depuis toujours et mettant fin à une série de quatre finales perdues en 55, 56, 79 et 87. Au travail, Italo est inondé de questions, pareil pour Sebastian au collège. Les caméras font la queue pour un reportage chez les Cichero : «D'ailleurs, quand il faut expliquer le pourquoi de ce geste, le petit brun aux yeux bleus donne la même réponse candide à tout le monde : «» Résultat des courses ? Aujourd'hui, les journalistes viennent le voir avant chaque match important. Son nom est cité à chaque fois que le Chili perd et demande un coup de pouce du destin. Sebastian donne des selfies, signe des autographes. Son père s'est même crée un compte Twitter pour l'occasion :. Une folie douce : «Même la maman de Sebastian peut en rire aujourd'hui. Au début, elle a pris peur pour son fils en voyant l'ampleur du phénomène : «raconte le mari et papa.» Bref, ça se sent qu'Italo a dû un peu, voire beaucoup, ramer dans cette histoire pour faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise avec cette notoriété subite et ephémère. Il faut juste espérer pour lui qu'il ait prévenu sa dulcinée qu'avant tous les matchs de la, jusqu'à ce que Sebastian devienne adulte et indépendant, ils vont devoir se taper des caméras chez eux.