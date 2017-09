Le Chili craque, l'Argentine n'en profite pas

Joli bazar que cette quinzième journée : le Chili se fait balayer par le Paraguay (0-3), l'Argentine s'enlise en Uruguay (0-0) alors que le Brésil a fait danser l'Équateur (2-0). Voilà ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée d'éliminatoires.

L’équipe de la journée : le Paraguay

Le joueur de la journée : Ospina

Vidéo

Le but de la journée : Coutinho

Admirez ce but de Coutinho mesdames et messieurs cc @fcbarcelona_fra pic.twitter.com/Qe6CSC4YdF — Histoire du FCB 🇫🇷 (@HistoireDuFCB) 1 septembre 2017

Vous avez loupé Pérou 2 - 1 Bolivie et vous n'auriez pas dû ...

Vidéo

La décla de la journée

Et sinon ?

Le Barça peut être rassuré : Paulinho en a dans les jambes. Un but et quelques bons mouvements lors de cette balade équatorienne. Bref, de bon augure pour les Blaugrana.





On attendait l'association Icardi, Messi, Dybala, mais on a surtout vu le Barcelonais des trois.





Ils étaient quasiment hors course pour la qualification, et puis une victoire suffit à les relancer. Bien aidé par l'ouverture du score d'un Arturo Vidal inspiré (il est à l'origine du coup franc et donc de cette magnifique finition)...... Les Paraguayens ont fini le boulot en contre grâce à Cáceres au retour des vestiaires et Ortiz en fin de match. Une belle victoire (3-0) et, finalement, ils recollent au cul de l' Argentine - à 2 points - et de la place de barragiste. Et justement, le nul entre l' Uruguay et l'Argentine (0-0) est la seule bonne nouvelle de la soirée pour le Chili , puisque leur défaite ne change rien au classement.Face au dernier de la poule, le Venezuela , les Colombiens ont surtout pu compter sur leur gardien, David Ospina . Tout au long du match, il s'est livré à un duel à distance avec Faríñez. Au moins quatre arrêts décisifs pour l'ancien Niçois contre trois pour son homologue vénézuélien. Et c'est globalement tout ce que l'on retient de ce match nul et vierge (0-0). La Colombie est toujours deuxième du groupe et ça sent toujours très bon pour eux.Une belle course balle au pied du joueur de Liverpool (oui, toujours Liverpool), un gros travail de Gabriel Jesus resté KO après le but, une finition chanceuse et des larmes en guise de célébration... Voilà pour le frisson de cette journée d'éliminatoires sud-américains. Sinon, le Brésil déjà qualifié a mis un petit moment avant de trouver la faille équatorienne, mais n'a jamais vraiment été en danger. Victoire tranquille (2-0).Certes, le début de la rencontre était programmé à 4h15, soit très tôt ou très tard c'est selon, mais c'est tout de même une erreur de ne pas avoir fait l'effort de suivre ce derby du Titicaca. Après une première période rythmée, les choses s'emballent à la 51et un premier coup franc bolivien sur le poteau. Derrière, le Pérou accélère et Flores envoie le premier. Une bonne grosse patate flottante comme on les aime, après une humiliation du milieu bolivien signée Carillo. Une ouverture du score suivie quelques minutes plus tard d'une autre mine à l'entrée de la surface de Cueva. Altitude ou ballon Corner, peu importe, les Péruviens s'offrent l'espoir d'une possible qualification malgré une réduction du score pas dégueulasse d'Álvarez en fin de match. Victoire 2-1 et l' Argentine n'est plus qu'à deux points., sélectionneur uruguayen, satisfait du résultat contre l' Argentine et qui a, visiblement, trop longtemps suivi les pérégrinations de Pablo Correa en Ligue 1.