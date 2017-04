Le cheikh Al Sabah démissionne de la FIFA

0

C'est le comble pour la FIFA : l'un des anciens membres de sa commission des réformes, créée après l'éclatement des scandales de corruption, a décidé de quitter son poste au sein du conseil de l'instance mondiale du football... pour se défendre dans une affaire de corruption.Le cheikh koweïtien Al Sabah est attaqué pour un paiement supposé illégal à Richard Lai, le président de la Fédération de Guam Ce dernier, accusé notamment de corruption par une juge fédérale new-yorkaise, a plaidé coupable . Al Sabah est non seulement un membre important de la FIFA, mais est égalelement très influent dans le milieu olympique : il fait partie du CIO depuis 1992 et est le président de l'Association des comités nationaux olympiques.Sans surprise, Al Sabah nie en bloc et assure qu'il va collaborer «» .