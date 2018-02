Le chant du Coquelin

Recrue de Marcelino dans ce mercato d’hiver, Francis Coquelin arrive à Valence pour densifier l’entrejeu de l’actuel troisième de Liga. L’utilisation du joueur qui arrive d'Arsenal reste encore à définir.

Par Antoine Donnarieix

Certains adieux sont plus marquants que d’autres du côté d’Arsenal. Le départ d’ Alexis Sánchez pour Manchester United, remplacé dans le même temps par Henrikh Mkhitaryan , laisse le sentiment d’unéquilibré entre les deux rivaux. Le départ d’ Olivier Giroud pour Chelsea, compensé par l'arrivée clinquante de Pierre-Emerick Aubameyang , va laisser orpheline la chansondes Beatles, revisitée par l’Emirates Stadium. Même le départ de Theo Walcott , dans les mémoires londoniennes grâce à son sprint de 80 mètres contre Liverpool un soir de C1, fait un pincement au cœur. Fin des adieux ? Non. Car parmi tous ces va-et-vient, le moins médiatisé reste celui de Francis Coquelin au sein de l’équipe première depuis 2008, à tout juste dix-sept ans. Dix ans plus tard, le grand Coquelin quitte Arsenal et rejoint Valence pour 13,6 millions d’euros. Mais pour quoi faire, au juste ?, explique leau moment de quitter l’Angleterre.» En effet, il y a de quoi se réjouir pour celui dont l'aventure londonienne n'a été entrecoupée que par des prêts à Lorient, Fribourg et Charlton. Au sein du FC Valence, le Lavallois de naissance arrive au sein d’une équipe en pleine résurrection grâce à des joueurs désireux de retrouver le devant de la scène : Simone Zaza , Gonçalo Guedes Andreas Pereira ou encore Gabriel Paulista , revenu en Espagne après son échec d’intégration à... Arsenal. Pour Coquelin, qui avait passé 725 minutes sur les prés cette saison, la donne est simple : vite s’acclimater pour faire partie des plans du coach sur le long terme.Deux jours après son arrivée, le Français est déjà sur le pont, titulaire pour le déplacement dessur le terrain du Deportivo La Corogne. L’expérience est concluante : Coquelin sort à la 83minute alors que son équipe mène 2-0. Hasard ou pas, cinq minutes plus tard, le Depor inscrit un but, obligeant Valence à arracher la victoire au mental (2-1). «, expliquait coach Marcelino à l'issue du match.» Voilà ce que l’on peut donc appeler une bonne pioche. À condition qu'elle soit bien utilisée.Titulaire en lieu et place d’un Geoffrey Kondogbia suspendu, Coquelin s’est senti à l’aise dans le milieuaux côtés du capitaine Dani Parejo , telle une sentinelle qui couvre le meneur de jeu. De quoi mettre en concurrence les deux Français ? «, tranche Marcelino » Sans compter les sous de son portefeuille, Coquelin s’est donc fait des amis parmi lesquels Kondogbia, qui devrait à l’avenir se projeter davantage vers l’avant. Néanmoins, un rodage semble nécessaire. À son tour suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, Parejo avait laissé la paire 100% française à l’œuvre sur le terrain de Las Palmas. Un match terminé à neuf contre onze et soldé par une défaite aussi surprenante que logique chez la lanterne rouge (2-1).La journée suivante, ce fameux «» est utilisé comme une rampe de lancement face au Real Madrid... en défense centrale. «, assure Marcelino avant le choc.» Vraiment ? Sur les deux dernières saisons, Coquelin a joué deux fois en tant que défenseur central des. La première pendant 18 minutes, pour stopper l’hémorragie contre le Bayern Munich en huitième de finale retour de Ligue des champions (5-1). La seconde pour la réception de Manchester City en novembre dernier. Résultat ? Une défaite 3-1. Contre la Maison-Blanche au Mestalla, la claque était encore au rendez-vous (1-4). Trois expériences compliquées qui placent pour le moment Coquelin face à ses limites : celles du milieu de terrain.