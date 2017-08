Le chant des supporters de West Ham pour Chicharito

1

La chanson créée par les fans de West Ham pour leur nouvel attaquant Chicharito pic.twitter.com/zl10Fj8mq6 — Actualites FOOT (@Actualites_FOOT) 24 août 2017

En matière de créativité, les supporters de West Ham n'avaient plus grand chose à prouver, mais avec leur nouveau chant, ils viennent littéralement de tuer le game. Arrivé cet été en provenance de Lerverkusen , Chicharito flambe en Angleterre où il a déjà claqué deux buts. Et si lesn'ont toujours pas glané le moindre point, leurs supporters ont quand même voulu rendre hommage à leur nouvelle coqueluche mexicaine, en lui écrivant son propre chant. Sur l'air de, les supporters expliquent notamment que leur nouveau buteur «En espérant que ça ne le pousse pas à faire le forcing pour rentrer à Leverkusen dans un an et demi.