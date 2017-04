Le chant des Mouettes

Trente-quatre ans après sa dernière saison dans l’élite, vingt après avoir frôlé la disparition, Brighton a enfin validé son débarquement en Premier League au bout d’une victoire décisive contre Wigan lundi dernier. Comme un vœu de renaissance sur des cendres de feu.

They give me the power to be where this club has to be -> Road to the premier league ... Let's do it for my dad 💙💙 pic.twitter.com/NEhquAbF8l — Anthony Knockaert (@AKnockaert) 8 novembre 2016

Il faut s’imaginer le tableau pour ouvrir pleinement le cœur de ce groupe. Leers, le Nord de la France, ses quelques milliers d’habitants et une pluie fine. C’est le mois de novembre, la fin de l’année 2016. Les cloches de l’église Saint-Vaast dansent entre elles, une foule s’est massée dans la grisaille. Quelques jours plus tôt, la plupart des silhouettes présentes étaient à l’Ashton Gate Stadium de Bristol pour une soirée marquée par une nouvelle victoire desde Brighton & Hove Albion (2-0), mais aussi par ce qui a été élu depuis comme le plus beau but de la campagne de Championship. Une praline de plus de quarante-cinq mètres signée Steve Sidwell . Les tenues ont changé, le short est tombé, les costumes ont été enfilés. «» , replace le latéral gauche camerounais Gaëtan Bong, débarqué à Brighton lors de l’été 2015. Le 3 novembre dernier, Anthony Knockaert, leader technique des, voit son père, Patrick, s’éteindre dans ses bras. Sept ans plus tôt, l’ancien international espoirs français a déjà perdu son frère, Steve, d’une crise cardiaque.Quinze mois après un crash aérien au nord de l’aéroport de Shoreham, tuant onze personnes dont un membre du staff de Brighton – Matthew Grimstone – , le club est donc une nouvelle fois séché en pleine course par un drame humain. Cette fois, plusieurs séances d’entraînement sont annulées et l’ensemble des coéquipiers de Knockaert se rendent en France pour les obsèques du père de l’ailier français. «, pose celui qui a été élu il y a quelques jours meilleur joueur du championnat.» Un club qui vient de valider la première promotion de son histoire en Premier League.Voilà comment l’histoire de Brighton & Hove Albion a définitivement basculé il y a quelques jours. Lundi dernier, en recevant Wigan à l’Amex, lessavaient qu’une victoire pouvait leur permettre de siffler la fin de l’angoisse. Sur les quatre saisons précédentes, le club s’est cassé trois fois la gueule en. «, reprend Gaëtan Bong.» Un succès au mental (2-1) grâce à un nouveau but de Glenn Murray , revenu l’été dernier à Brighton après une expérience moyenne à Bournemouth. La vingt-huitième victoire sur une route de quarante-six combats où «» . Le tout combiné au nul entre Derby County et Huddersfield Town (1-1) et voilà lesen Premier League. Assez pour se satisfaire ? «, coupe Bong.L’histoire est belle et presque incroyable quand on lâche un regard sur les vingt dernières années. Cette promotion est le bout d’un tunnel, mais aussi l’occasion de mettre un point final sur une époque où chaque supporter du club a «» , comme le raconte le journaliste de beIN Sport Darren Tulett, originaire du Sussex et dont le cœur s'est offert auxdès le premier jour. Il reprend : «» Son premier match ? Un Brighton-Burnley, lorsqu'il avait huit ans et le souvenir d’un match «» . Puis, le printemps 1979, celui de la première montée du club dans l’élite. Une époque où «Au bout, Brighton restera quatre saisons en First Division. «, complète Tulett.» La chute sera pour l’année 1983. Là, c’est le propriétaire Tony Bloom qui prend la suite : «» Jusqu’au 3 mai 1997. Année zéro. Brighton est alors en Third Division (D4), vient de vendre son mythique Goldstone Ground pour éponger ses dettes et ne sauvera sa tête que lors de la dernière journée grâce à un nul héroïque accroché à Hereford (1-1). «» , tranche Darren Tulett. Puis Dick Knight, magnat de la publicité, va débarquer comme «» pour sauver lesà coups de gros chèques, aidé par certains fans célèbres comme Fatboy Slim – le maillot le plus mythique du club est un ensemble floqué du nom du label du DJ,–, avant de refiler le club à Tony Bloom en 2009. Bloom, cette star du World Poker Tour, dont le père fut vice-président dans les années 70 et qui a décidé de tout donner pour son club de cœur.Cette saison, l’homme a été aperçu à de nombreuses reprises dans les bras de supporters, regardant le plus souvent les matchs en tribunes plutôt que dans un carré VIP. «, lâche-t-il aujourd’hui.» Résultat, Brighton a avancé à son rythme, s’offrant des installations souvent présentées comme dignes des plus grands clubs de Premier League et s’est solidifié pour atteindre son rêve. Un rêve qui porte également la marque de la confiance. Celle offerte à Chris Hughton entre les vagues.16 mai 2016. Brighton est accroché sur son terrain par Sheffield Wednesday (1-1), trois jours après une défaite à Hillsborough (0-2). La fin d’un cycle ? Non, Chris Hughton signe dans la foulée un nouveau bail de quatre ans. «, argumente Bloom.» Après quelques difficultés connues dans l’élite par rapport au style de jeu qu’il proposait, Hughton s’est refait une belle santé sur le banc desavec un mélange de solidité défensive et de folie offensive symbolisée par un Knockaert à qui toute liberté a été donnée dès le départ. Bong : «C’est aussi la victoire de la politique d’un club qui s’est renforcé l’été dernier pour avoir un effectif étoffé, indispensable pour réussir en Championship. «, poursuit Bong.» Parler de l’unité d’un club peut parfois être dénué de réalité, mais tous les exemples, sur et en dehors du terrain, ont prouvé qu’à Brighton, cela avait un sens. Il y a eu cette doublette défensive Duffy-Dunk, le retour de Murray, la confirmation de Knockaert, mais aussi la résistance des dirigeants pour conserver Dale Stephens face à l’insistance de Burnley l’été dernier. C’est la victoire d’un projet, d’une certaine idée de la gestion, rafraîchissante avant tout, et la revanche d’Anthony Knockaert contre la vie. Le voir jouer en Premier League était le rêve de son père. Cette montée lui a été dédiée. Reste maintenant à poser la dernière pierre pour une nouvelle fête. Ce n’est certainement que le début d’une belle histoire.