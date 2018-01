Le CHAN, l’autre vitrine du foot africain

Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) a été inauguré en 2009, avec huit sélections. Une initiative bien accueillie par les Africains, qui y voyaient une opportunité de mettre en valeur le travail effectué sur le continent. Aujourd’hui, la compétition se dispute à seize, et neuf ans plus tard, elle continue de séduire. Même si sa médiatisation reste encore trop timide.

Une opportunité de se montrer

« Le CHAN met en valeur le travail fait en Afrique »

Par Alexis Billebault

L’Afrique restera à jamais la pionnière. En décidant d’organiser une compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent, la Confédération africaine de football (CAF), alors présidée par le Camerounais Issa Hayatou, prend une initiative encore jamais reprise ailleurs. Jusqu’à cette évolution, seuls quelques tournois régionaux – COSAFA en Afrique australe, CECAFA en Afrique de l’Est et du Centre, CEMAC pour l’Afrique centrale – étaient organisés, hors dates FIFA. En septembre 2007, ledu football continental annonce la bonne nouvelle, répondant ainsi au souhait de plusieurs fédérations. «» , se souvient le Sénégalais Papy Djilobodji , actuellement prêté à Dijon par Sunderland . «La première édition, organisée en Côte d’Ivoire en février et mars 2009, avait réuni huit équipes (Côte d’Ivoire, Libye Zimbabwe ), qualifiées selon un système d’éliminatoires par zones géographiques. Deux ans plus tard, au Soudan , le contingent était passé à seize. «» , se souvient Michel Dussuyer , alors sélectionneur de la Guinée . «» Bien sûr, le CHAN ne détrônera jamais la Coupe d'Afrique des nations (CAN), considérée aujourd’hui comme un évènement international majeur, et cela n’a jamais été la volonté de la CAF. «» , explique le dirigeant d’une Fédération.Djilobodji, alors sous contrat à l’ASC Saloum au moment où il dispute la première édition du CHAN, l’a perçu comme une occasion de se rapprocher de l’Europe. «» Si l’actuel Dijonnais a dû patienter jusqu’en 2013 pour être convoqué chez les Lions de la Téranga, le Gabonais Rémy Ebanega a attendu un peu moins longtemps. «» , explique l’ancien défenseur de l’US Bitam (Gabon), d’Auxerre et du CA Bastia, et dont la carrière a été interrompue prématurément à cause d’une blessure à un genou, fin 2015. Et Djilobodji milite même pour une extension à vingt-quatre participants à moyen terme, comme la CAF vient de le décider pour la CAN, dès 2019 au Cameroun.Le CHAN, dont ce sera la cinquième édition au Maroc, est aussi une opportunité pour certains pays de sortir de l’anonymat. «, note Patrice Neveu.» , explique-t-il.La FIFA, en décidant de tenir compte des résultats des matchs de qualification et ceux de la phase finale pour établir son classement mensuel – avec le coefficient des rencontres amicales – a à sa façon donné un crédit supplémentaire au CHAN. «» , admet Dussuyer. Lequel, comme d’autres, regrette malgré tout que le CHAN ne soit pas encore assez médiatisé. «