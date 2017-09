Le CHAN 2018 sans pays-hôte

LG

Oui, on peut échouer à se qualifier en étant le pays-hôte.La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce samedi via un communiqué qu’elle retirait l’organisation du Championnat d'Afrique des nations de football Total 2018 (CHAN 2018) au Kénya.Réuni pour l’occasion, le comité exécutif de la CAF a appliqué cette sanction «» , due aux «» observés dans les rapports d’observation entretenus par l’instance africaine.Un appel à candidatures a donc été lancé sur-le-champ pour la compétition réservée aux joueurs locaux, qui débutera le 12 janvier prochain. Dans exactement 3 mois et 19 jours.Quelqu’un a le numéro de Jack Bauer ?