Le CHAN 2018 organisé par le Maroc

Breaking News: Morocco will host the 2018 #TotalCHAN pic.twitter.com/PlSyB8XZVU — CAF (@CAF_Online) 15 octobre 2017

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y avait plus de pays organisateur à trois mois seulement du début de la compétition.Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), à ne pas confondre avec la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), se déroulera du 12 janvier au 4 février 2018 au Maroc La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retenir la candidature du pays desaux dépens de l' Ethiopie et de la Guinée Équatoriale, également candidates. L'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux accueillera l' Egypte pour remplacer le Kenya , non retenu parmi les seize participants suite à sa défection.