Le championnat d'Arabie Saoudite s'ouvre aux étrangers

Créé en 1975, et réputé comme une compétition de futurs retraités cupides, le championnat d'Arabie Saoudite vient d'élargir son ouverture aux joueurs étrangers. La ligue a annoncé une augmentation de 50% des quotas de joueurs étrangers dans les effectifs ? Concrètement, ces quotas de joueurs extracommunautaires passent de quatre à six par équipes.Une décision qui entre en vigueur pour le prochain exercice débutant en août, et qui est motivée par une volonté de développer réellement le sport dans le royaume, suite à l'important plan de changement social et de diversification économique annoncé en 2016. Une façon aussi pour l'Arabie Saoudite d'attaquer encore une fois le Qatar sur son terrain : celui des maisons de retraites pour footeux.