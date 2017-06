Le central de Kansas met une bicyclette

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un vélo qui coute très cher.Samedi, les leaders de la Conférence Ouest américaine, le Sporting Kansas, jouaient face aux Los Angeles Galaxy d'Alessandrini. Et en cas de victoire, le Sporting pouvait quasiment s'assurer le titre de champion de conférence ouest, et surtout, une place en quarts de finale des play-off. Et c'est chose faite, en partie grâce au défenseur central, Ike Opara, qui a inscrit le deuxième but victorieux pour les, de la plus belle des façons.L'Américain de 28 ans s'est bien défait de tout marquage avant de claquer une bicyclette, lobant le gardien pourtant sorti.