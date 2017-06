Le Celtic n'enverra pas de supporters à Belfast en C1

FL

Le Celtic prend ses précautions.Mi-juillet, le champion d'Écosse entrera en lice en Ligue des champions, au deuxième tour préliminaire. Et le hasard du tirage au sort leur a offert le vainqueur de la confrontation entre les Nord-Irlandais de Linfield FC et les Saint-Marinois de SP La Fiorita En cas de qualification du club nord-irlandais, le Celtic a annoncé qu'il ne vendrait aucun billet pour le match aller à Belfast, en accord avec le club hôte et la police de Belfast. Le potentiel match, prévu à l'origine le 12, et déjà décalé le 14 juillet, coïncide au plus fort de laen Irlande du Nord . Une période où les communautés protestante et catholique défilent, chacune de leur côté, pour honorer leur histoire respective, dans un esprit festif qui peut, parfois, virer à la violence.» , a informé le Celtic dans un communiqué