Le Celtic invaincu depuis 63 matchs de compétitions domestiques

1

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lessont centenaires, mais toujours plus costauds.En étrillant St Johnstone ce samedi au McDiarmid Park (0-4), le Celtic est devenu l’équipe avec la série d’invincibilité la plus longue dans les compétitions britanniques (championnat et coupes nationales). Déjà détenteurs du record, lesl’ont tout de même actualisé de cent ans en enchaînant un 63match sans connaître le goût amer du zéro point, effaçant ainsi des tablettes leur série d’invincibilité de 62 matchs entre 1915 et 1917.La dernière défaite de l’actuel leader du championnat écossais remonte au 11 mai 2016, lorsque le Celtic avait justement perdu dans ce même écrin du McDiarmid Park, 2-1 en faveur de St Johnstone. À titre de comparaison, St Johnstone a perdu vingt-sept matchs en championnat et en coupes nationales sur la même période, bien que le club de Perth ait obtenu deux honorables quatrièmes places sur les deux dernières saisons.Toujours insuffisant pour faire quoi que ce soit en Coupe d'Europe, cela dit.