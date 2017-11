Le Celtic bat un record vieux de cent ans

consecutive games unbeaten in domestic competition - #CelticFC set a new British record. pic.twitter.com/Fxv9kvZ1DF — Celtic Football Club (@celticfc) 4 novembre 2017

Samedi soir, le Celtic de Brendan Rodgers est rentré dans l'histoire du football britannique en s'imposant face à St Johnstone (4-0), le 63match consécutif sans défaite en championnat et en coupe pour les vert et blanc. Les hommes de Rodgers dépassent ainsi l'ancien record de Grande-Bretagne déjà détenu par lesde Willie Maley en 1917. Les champions d'Écosse n'ont plus perdu dans ces compétitions (Championnat, Cup, League Cup) depuis mai 2016.Après la rencontre, l'ancien technicien de Liverpool a félicité ses joueurs pour cette performance : «» .