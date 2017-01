Le Celta Vigo et Eibar avancent en quart sans trembler

0

Celta Vigo 2-1 Valence

Eibar 0-0 Osasuna

Malgré une victoire 4-1 à Mestalla lors du match aller et une équipe remaniée aux trois-quarts, le Celta Vigo est bien décidé à enfoncer un Valence déjà mal en point. C’est donc avec cette envie d’offrir une victoire à leurs supporters que les hommes d’ Eduardo Berizzo se ruent sur les cages de Jaume Domenech, titulaire en Coupe du Roi. Mais l’homonyme de l’ancien sélectionneur des Bleus s’est montré impeccable sur les frappes de Pione Sisto (29) et de Giussepe Rossi (35). Désireux de gagner sa place dans le 11, l’attaquant italien a multiplié les occasions et a vu ses efforts récompensés en ouvrant la marque d’une jolie frappe croisée (61).Un but qui étonnamment a été bénéfique pour Valence. Des, qui n’avaient pas cru une seule seconde à laen alignant une équipe bis. Porté par Vinícius Araújo, de retour d’un prêt au Sport Club do Recife, Valence est très vite revenu au score grâce à son attaquant brésilien qui profite d’une grossière erreur de relance de l’Argentin Gustavo Cabral (63). Vinícius , qui aurait même pu s’offrir un doublé si le gardien de Vigo, Sergio , n'en avait pas décidé autrement.Mais en ce moment, Valence a bien dû mal avec les fins de rencontres, et pour la deuxième fois en une semaine, la défense desencaisse un but dans les arrêts de jeu. Cette fois-ci, c'est Pione Sisto qui troue les filets de Domenech pour offrir la victoire au Celta. Anecdotique pour la qualification, mais pas pour le moral de Valence.Après une défaite 3-0 à domicile lors du match aller, Osasuna savait sa qualification en quarts de finale de Coupe du Roi impossible. Alors, Petar Vasiljević ne s'est pas embêté en alignant un onze totalement inédit, avec deux jeunes joueurs qui habituellement évoluent avec l'équipe B. Idem pour Eibar , qui, s'est offert une petite revue d'effectif. Une bonne chose pour ceux qui passent leur temps à cirer le banc en championnat, moins pour le spectacle.Après une première période avec zéro frappe de chaque côté, les joueurs d'Eibar se sont décidés à accélérer lors du second acte. Mais, visiblement, ils ne voulaient pas faire de mal à leur voisin de Pampelune et s'ils ont bien tenté une dizaine de frappes, aucune n'a trouvé le cadre de Nauzet. Du côté d'Osasuna, l'entrée en jeu d' Emmanuel Rivière ne changera rien, lesrentrent chez eux avec zéro tir tenté et une élimination en huitième de finale.