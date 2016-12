Le Celta offre le 6/6 à l’Espagne, Beer Sheva sort Southampton

Voilà, c’est fini : la phase de groupes de la Ligue Europa s’est achevée cette saison avec ces derniers matchs de 21h05 qui ont livré leur verdict : le Standard de Liège est éliminé au détriment du Celta, qui permet à l’Espagne de faire un (nouveau) carton plein, et l’Hapoël Beer Sheva réalise l'exploit en éliminant Southampton sur sa pelouse.

1k

Groupe G

Panathinaïkos 0-2 Celta de Vigo

Standard de Liège 1-1 Ajax Amsterdam

Classement :

Groupe I

RB Salzbourg 2-0 FC Schalke 04

OGC Nice 2-1 FK Krasnodar

Classement :

Groupe K

Southampton FC 1-1 Hapoël Beer-Sheva

FC Internazionale Milan 2-1 AC Sparta Prague

Classement :

C’est un duel à distance que se livraient le Celta Vigo et le Standard de Liège ce soir, avec en jeu la deuxième place du groupe G, la première étant déjà acquise à l’ Ajax et la dernière au Panathinaïkos. Si le Celta débute cette dernière journée au troisième rang, il a l’avantage de jouer face à la moins bonne équipe de la poule (qu’il est loin le temps du football grec menaçant...) et en profite pour vite ouvrir le score : après moins de cinq minutes, Hugo Mallo s’étonne presque qu’il n’est pas attaqué et file sur son côté droit pour adresser un bon centre vers Guidetti, lequel catapulte de la tête le ballon sous la barre. L’essentiel est fait, ne reste plus qu’à préserver cet avantage au score, voire à le consolider, ce qui est fait à l’amorce du dernier quart d’heure sur un penalty d’Orellana. Emballé, c’est pesé, la qualif’ est pour le Celta et elle vient s’ajouter au nouveau carton plein de l’ Espagne , qui réalise un 7 sur 7 : les quatre clubs en lice en 8de finale de la C1 (Barcelone, les deux de Madrid, Séville) et les trois en 16de la C3 (Bilbao, Villarreal , le Celta). C’est indécent.Avec comme adversaire cet Ajax qui cartonne en ce moment, il fallait un exploit au Standard pour se qualifier en passant devant le Celta Vigo dans la lutte pour la deuxième place. Exploit il n’y a pas eu et la soirée s’est compliquée dès les premières minutes : pendant que les Espagnols ouvrent la marque sur la pelouse du Pana , le Standard doit composer avec l’excitation de ses supporters, des fumis obligeant l’arbitre à interrompre momentanément le match. Il reprend finalement assez rapidement, mais c’est pour voir l’ Ajax ouvrir le score d’une magnifique manière : ouverture de quarante mètre de Van de Beek pour El Ghazi, qui allume Hubert (cousin Hub’ ?) d’une violente sacoche. Amsterdam est tout en maîtrise, en grosse confiance et, malgré la belle égalisation tardive de Raman (sur un centre de Goreux), confirme sa très belle qualification pour les 16de finale. La bande à Peter Bosz fera partie de celles à éviter au tirage.1. Ajax Amsterdam - 14 pts2.Celta de Vigo - 9 pts3. Standard de Liège - 7 pts4.Panathinaïkos - 1 ptPas d’enjeu dans ce match comptant pour le groupe I où les qualifiés sont déjà connus : Schalke 04 , auteur d’un sans-faute jusqu’à présent, et Krasnodar . Le Red Bull joue simplement un duel à distance avec Nice pour ne pas finir dernier et ouvre la marque après une grosse vingtaine de minutes de jeu grâce à Schlager, oublié par la défense allemande. Des Allemands qui sont déjà assurés de la première place et qui jouent donc sans trop forcer, avec quelques jeunes, notamment aux lignes offensives (Kehrer, Avdijaj, Reese). Stambouli est là aussi, à assister à la première défaite des siens dans la compétition cette saison, une défaite sans conséquence, mais confirmé par un deuxième but inscrit en toute fin de match.1. FC Schalke 04 - 15 pts2.FK Krasnodar - 7 pts3.RB Salzbourg - 7 pt4. OGC Nice - 6 ptsC’est ce qu’on appelle un exploit. Au coup d’envoi de ce match, Southampton et Hapoël Beer Sheva comptent sept points chacun, mais les Anglais ne sont pas à l'abri d'un exploit de leurs adversaires. Et c'est ce que ces derniers vont réaliser en ouvrant la marque dans le dernier quart d'heure, par l'intermédiaire de Buzaglo, d'une superbe frappe croisée. Il reste alors dix grosses minutes auxpour se sortir les doigts et éviter l’humiliation. Dans les arrêts de jeu, ils parviennent à égaliser grâce à Van Dijk, monté aux avant-postes, mais c'est insuffisant pour reprendre la deuxième place. Nouvelle humiliation pour un club de Premier League sur la scène européenne, avec cette élimination surprise face à ces diables d'Israéliens qui répondent au nom de l'Hapoël Bière Shevchenko.Pour son premier match européen sur le banc de l’ Inter – et le dernier de la saison, les Milanais étant déjà éliminés au coup d’envoi après une campagne ratée –, le nouveau coach Stefano Pioli est aux premières loges pour assister au but d’ Eder en première période. Une merveille de réalisation, avec le centre parfait de Miangue depuis le côté gauche, l’excellent travail de pivot de Pinamonti pour décaler Eder , qui s’y prend à deux fois pour tromper Koubek, le gardien d’un Sparta Prague déjà assuré de sa qualification. C’est un but inutile, mais c’est un but sacrément beau, qui pourra en tous les cas servir de base de travail pour une formationqui va en avoir beaucoup à fournir dans les prochains mois. Et tant pis si l’adversaire parvient à revenir au score en seconde période par l’intermédiaire de Mareček, sur un service de Dočkal, puisqu’ Eder , encore lui, s’offre un doublé en toute fin de match, à la conclusion d’une nouvelle belle action collective. L’élimination était déjà acquise, mais la saison n’est pas encore complètement foutue.1.AC Sparta Prague - 12 pts2.Hapoël Beer-Sheva - 8 pts3. Southampton FC - 8 pts4. FC Internazionale Milan - 6 pts