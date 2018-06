Le caviar Modrić

Auteur d'un but sublime lors de la victoire de la Croatie face à l'Argentine (3-0), Luka Modrić a prouvé, si cela était vraiment nécessaire, qu'il était bien le joueur le plus sexy de cette Coupe du monde.

Un bash aux journalistes, une embrouille avec Otamendi

En huit ou en dix, Luka Modrić régale

par Steven Oliveira

Groupe D Pts J. G. N. P. Diff. 1 Croatie 6 2 2 0 0 5 2 Islande 1 1 0 1 0 0 3 Argentine 1 2 0 1 1 -3 4 Nigeria 0 1 0 0 1 -2



Seul à 25 mètres des cages de Caballero, Luka Modrić demande le ballon. En bon soldat, Marcelo Brozović obéit à la demande de son capitaine et lui transmet le cuir. La suite n'est que réalisation d'une œuvre d’art. Un combo feinte de frappe-crochet qui envoie Nicolás Otamendi à la cueillette aux champignons, et un enroulé surpuissant qui vient faire vibrer les filets du portier argentin... 2-0. Lionel Messi l’a compris, son Argentine ne pourra rien faire face à Luka Modrić, qui a visiblement décidé de marquer cette Coupe du monde de son empreinte après avoir déjà inscrit le but du KO sur penalty lors du premier match face au Nigeria (2-0).Et pourtant, c’est peu dire que Luka Modrić a vécu une préparation au Mondial compliqué, avec notamment la condamnation à six ans et demi de prison ferme de Zdravko Mamić pour corruption et malversations lors de transferts de joueurs, dont celui de... Luka Modrić. Suffisant pour avoir un impact sur le mental du milieu de terrain du Real Madrid . Présent en conférence de presse d’avant-match, Lukita envoie valser d’un revers de main aussi puissant que sa frappe face à l’ Argentine les journalistes qui l’interrogent au sujet de Zdravko Mamić : «» BIM.Car en plus d’avoir amené avec lui en Russie son pied droit magique, Modrić est aussi venu avec sa rage de vaincre. Celle qui lui permet de replacer, encourager, engueuler ses partenaires sur le terrain. Mais surtout celle qui lui fait sortir les muscles pour aller embrouiller Nicolás Otamendi – qui lui rend pourtant onze centimètres et quinze kilos – après undu défenseur de City sur Ivan Rakitić gisant au sol. Devant son écran de télévision, Darijo Srna peut souffler : sa relève au poste de capitaine est pleinement assurée.En bon capitaine de navire, Luka Modrić s’adapte au choix de son entraîneur, contrairement à son homologue argentin. Positionné en milieu relayeur du 4-2-3-1 de Zlatko Dalić face au Nigeria lors du premier match de poule, le milieu du Real Madrid s’est contenté de récupérer les ballons et les bonifier en envoyant des merveilles de passes à ses milieux offensifs. Contre l’ Argentine , Luka Modrić a retrouvé son rôle habituel en sélection : celui de meneur de jeu de cette équipe croate. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien milieu de Tottenham rayonne à ce poste.Pressing sur les milieux adverses, récupération, passes laser, transversales de trente mètres, frappes puissantes, chevelure parfaite, Luka Modrić a offert un véritable récital face à la bande à Lionel Messi . Preuve de sa volonté de tout donner pour faire mieux que ses aînés de 1998 – qui sont tout de même montés sur la troisième marche du podium –, le milieu de 32 ans a même déclaré avant le début de la compétition être prêt à «(s)» . En jouant de cette façon, Luka Modrić n’aura même pas besoin de donner la moindre de ces quatre Ligue des champions. Son pied droit magique et sasuffiront.