Soit Macron, équipementier sportif italien en quête de développement européen. Soit un président de la République française homonyme, élu le 7 mai 2017 par 43,61% des inscrits sur les listes électorales, représentant environ vingt millions de personnes. Sachant que le premier espère gratter des parts dans le marché français et que le pourcentage du second doit être pondéré par la part de franche opposition à son «» , quelle est l'opportunité pour l'entreprise de surfer sur la vague du président pour communiquer ?Ce sujet, les 61 aspirants bacheliers priés de repasser leur bac de maths, ce mercredi, ne devraient pas tomber dessus. Ceux qui ont vu leurs vœux APB se réaliser et les diriger vers les filières du marketing, de la publicité ou de la communication, pourraient en revanche bien avoir à plancher sur ce cas pratique l'année prochaine : début mai, moins de 96 heures après avoir renvoyé Marine Le Pen à ses études, la France découvrait un large bandeau noir en bas de la une de, sans autre mention qu'un lapidaire. Un affichage renouvelé dix fois encore jusqu'au 31 mai par la petite entreprise italienne. Avec, au bout, une bonne note attribuée à l'initiative ?» , remet Silvio Martinuzzi, manager France de la marque bolognaise. Car, à en croire la griffe qui équipe l' OGC Nice , les gens veulent savoir. Alors, durant l'entre-deux tours, le projet fait son chemin : «» . Pour cela, pas besoin de faire appel à des publicitaires monnayant grassement leurs idées. Un simple bandeau donc, parfois accompagné d'un visuel représentant un club équipé, des Aiglons aux rugbymen de la Section paloise. Le tout moyennant 200 000 euros. Michel Desbordes, auteur du livre, valide la campagne. Mieux, ne pas la mettre en place aurait été une erreur selon lui : «Macron"J'ai fait le bon choix !"» Et le verdict quant au choix de la sobriété ? Positif : «, note le professeur à l'université Paris-Sud.L'ÉquipeÉchos,» Sûr que la dernière Une du magazine économique, « Baisse des charges : le casse-tête fiscal de Macron » , donne moins que le «» du 11 mai.Même quand le quotidien sportif s'adonne à l' « autopsie d'un échec » , celui du PSG , Macron se distingue avec son visuel de Belhanda et Pléa en joie. Pour « le sacre du jeu » monégasque, toutes virgules dehors, l'association est moins heureuse, Nike ayant remplacé Macron en 2014 sur les torses asémistes. Selon Michel Desbordes, l'entreprise italienne aurait peut-être pu éviter ça si elle avait eu le poids financier de ses concurrentes allemandes ou américaines pour peser sur le choix de la photo. Mais alors, l'intérêt de s'associer à un sujet aussi clivant que la politique aurait été moindre, tandis qu'ici, «(20 743 128, ndlr)En fait, le vrai écueil était celui de la ligne rouge. Dans cette stratégie «» , il convient d'y aller avec prudence pour le professeur de marketing : «» En l'occurrence, le but de l'annonceur était simplement de relever une situation existante, une stratégie réussie pour Sivio Martinuzzi : «, reconnaît le manager.» De fait, avec un Emmanuel Fleury-Michon président, la valeur ajoutée de petits drapeaux bleu-blanc-rouge sur la charcuterie aurait été plus discutable.Dans l'attente des chiffres sur les ventes, Silvio Martinuzzi avance «» . Une réussite pour une entreprise réalisant 51% des 71 millions d'euros de son chiffre d'affaires avec l'équipement de clubs amateurs, et 46% grâce au merchandising lié à celui des pros. Pour cette année, Auxerre avait prévu de passer sous bannière italienne avant l'élection du Picard à la tête du pays. De là à voir le locataire de l'Élysée sortir en survêt' siglé Macron pour passer un nouveau cap, il n'y a qu'un pas que franchirait allègrement Silvio Martinuzzi : «(Rires) » Un président français porter de l'italien ? Pourquoi pas. Tant qu'on ne l'oblige pas à servir du jambon découenné dans les dîners officiels.