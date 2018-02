Carton jaune volontaire pour Alba ?

72

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Barça assure ses arrières.Vainqueurs faciles de Gérone samedi soir (6-1), les Barcelonais avaient apparemment leur calendrier bien chargé en tête. Au point que Jordi Alba et Luis Suárez ont volontairement essayé de prendre un carton jaune afin d'anticiper les suspensions.Dimanche 4 mars, lesaffronteront leur dauphin, l' Atlético de Madrid, qu'ils ont provisoirement relégué à dix points en attendant le déplacement desà Séville ce dimanche soir. Seulement, avant de croiser le fer avec les hommes de Diego Simeone , Barcelone se déplacera à Las Palmas quelques jours plus tôt. Vu le calendrier extrêmement chargé du Barça , il est facile d'imaginer qu'Alba et Suárez, tous deux menacés de suspension, aient tout mis en œuvre pour être avertis contre Gérone afin de rater Las Palmas et remettre leur compteur à zéro.Mission accomplie pour Alba. Pas pour Suárez, malgré ses efforts répétés. Notons que si Carvajal avait écopé d'un match de suspension supplémentaire en Ligue des champions pour des faits similaires (à savoir prendre volontairement une biscotte), la sanction ne s'applique pas en Liga.