Le carton de la Real Sociedad, la flaque de Cologne

Les déplacements en Asie centrale sont périlleux cette semaine. Après le nul de l' Atlético en Azerbaïdjan , c'est le Maccabi Tel Aviv qui est venu se casser les dents sur une solide formation kazakhe. Un scénario simple : deux mi-temps, deux buteurs et deux doublés. D'abord Patrick Twumasi qui trompe Rajković, sur penalty, puis du droit. Ensuite Junior Kabananga , deuxième meilleur buteur du championnat kazakh, qui prouve sa grande forme du moment. Première victoire pour Astana , tandis que Tel Aviv attend toujours de recoller au wagon de tête. Lugano sort la tête de l'eau. Après deux défaites de rang, les Tessinois se sont rassurés non sans se faire peur face à un Plzeň déboussolé. Après une première mi-temps difficile, Bottani trompe Hruska, puis sert Carlinho qui inscrit un petit bijou à l'entrée de la surface tchèque. On pense que le break est fait, mais le Viktoria a de la ressource. Krmenčík réduit la marque, mais le coaching de Lugano se révèle gagnant : entré à la place de Bottani, héros du soir, Alexander Gerndt signe le but du 3-1, tandis que Bakos réduit une nouvelle fois la marque à la fin du temps réglementaire. Les Suisses remontent à la deuxième place du classement, à égalité avec leur adversaire du soir et l'Hapoël Be'er Sheva. Tout reste encore à faire.Il y a des équipes capables de montrer deux visages lorsqu'elles jouent en championnat ou en Coupe d’Europe. Cologne n’en a qu’un, celui d’un effectif vaillant, mais terriblement inefficace en attaque, comme en défense. Dix minutes après la reprise, Ríos profite d’un cafouillage dans la surface de Timo Horn pour chiper le ballon au point de penalty et ouvrir le score pour les Biélorusses, qui auraient même pu doubler la mise si Gordeychuk s’était plus appliqué à viser dans le but vide. Qu’importe, le BATE revient à égalité de l’Étoile rouge et enfonce un peu plus Cologne sur le chemin du zéro pointé.Malgré l’absence de plusieurs cadres dans le onze de départ, Arsenal se présente dans un stade enflammé avec Giroud en pointe pour tenter de glaner une troisième victoire. Mais si lesdominent dans le jeu, ce sont les Serbes qui se créent les plus grosses occasions, d’abord par Boakye, puis par Radondic et Srnic. Dans tous les cas, il faut un Petr Čech des grands soirs pour empêcher Zvezda de renverser la vapeur. Et un Olivier Giroud peu académique pour ruer les quatre fers en l’air et reprendre sans la manière un service de la tête de Theo Walcott . Belle opération londonienne. Très mal payé, en revanche, pour l’Étoile rouge, qui manque de bétonner sa deuxième place.Moanes Dabbur sait marquer, il l’a montré contre Marseille , mais il sait aussi laisser marquer. Alors qu’il est sur la trajectoire du centre adressé par Ulmer, l’Israélien laisse filer jusque Gulbrandsen qui frappe sans forcer. Suffisant pour ouvrir le score, mais pas pour passer en pilote automatique. Les Turcs répliquent très vite, mais Ali Ömer Şahiner manque deux fois d’égaliser, non sans sonner la révolte de Konyaspor qui tente son va-tout. Mais Dabbur, meilleur taureau rouge sur le terrain, double la mise à dix minutes du terme, récompense méritée pour son jeu haut et oppressant. Marseille est prévenu : tout se jouera au match retour.. Pas besoin d’avoir fait allemand LV1 pour comprendre comment résumer les débuts du Hertha pour son come-back européen. Les Berlinois ont des allures de ballon de baudruche : gonflés à bloc, mais rapidement vidés de leur substance. Niklas Stark offre aux Ukrainiens un bon coup franc à l’entrée de la surface de Jarstein, leur première occasion du match. Le portier norvégien ne peut que s’incliner sur la frappe de mule de Silas, déviée par Alexander Esswein . Mais Davie Selke a de la rage à revendre et égalise de la tête après un corner millimétré de l’international allemand Marvin Plattenhardt . Berlin pense alors tenir son premier point, mais la madjer de Karavaev en décide autrement, bien aidé par une défense de nouveau en retard. Dernier de son groupe avec un petit point, le Hertha fait grise mine comme Bilbao, tandis qu’en haut, ce sont les petits qui jubilent.Les équipes belges sont tellement faibles en Europe cette saison, qu’il leur faut l’aide du capitaine adverse pour lancer leur match. Le Géorgien Guram Kashia détourne le ballon dans son but, et Zulte exulte. Mais le repos est de courte durée, puisque Thomas Bruns n’entend pas se laisser dominer et égalise quatre minutes plus tard. On croit alors assister à une montée en intensité des deux côtés, mais c’est le contraire qui se produit : le match s’enlise dans un équilibre ennuyeux, bien que Vitesse provoque l’un ou l’autre sursaut d’excitation par l’entremise de Luc Castaignos qui se voit refuser un penalty, puis un but, en raison d’une faute sur l’ancien Anderlechtois Michael Heylen. Finalement, si Vitesse a joué pour gagner, c’est Zulte qui peut s’estimer heureux d’empocher son premier point. Les Néerlandais, eux, auraient logiquement signé pour deux supplémentaires.Pas besoin de faire dans la dentelle. L’arbitre a à peine sifflé le coup d’envoi que les Russes chevauchent la partie de terrain norvégienne tels des cosaques sur la steppe. Criscito balance en plein sur la tête d’Emiliano Rigoni, qui assomme Andre Hansen de ses cheveux bien coiffés. Mais si le portier tousse, l’équipe, elle, ne s’enrhume pas. Rosenborg parvient à rendre le match équilibré, mais ne peut rien contre le triplé de Rigoni, conséquent aux plus nombreuses occasions du Zénith. Helland, pour l’honneur et en toute fin de partie, n’aura pas empêché la machine russe de s’installer seule en tête, avec trois victoires en trois matchs.