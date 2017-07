Le carré d'as des bacheliers

Non, les footballeurs ne sont pas tous cons. Et oui, les centres de formation mettent la scolarité en avant. La preuve : ceux de Ligue 1 ont enregistré quatre bacheliers généraux avec mention très bien cette année. Yannis Kari et Stone Mambo ont brillé en ES, tandis que Julien Oudet et Jad Mouaddib se sont baladés en S. Une réussite significative qui souligne les progrès internes de la formation française. Retour sur une promo 2017 prometteuse, et promis, les notes de sport n'ont rien à voir là-dedans.

Emploi du temps aménagé et sacrifices

Un examen abordé comme un match de foot

Julien Oudet l'a fait en fauteuil roulant

« J’ai zappé l’Afrique en histoire, mais j’ai eu 20 quand même. »

Contrat stagiaire, petit pont et études supérieures

*Rennes, Lille et Angers n'ont pas communiqué sur le sujet

» pour Roselyne Bachelot, «» et «» pour François Hollande : les jeunes footeux n’ont pas toujours eu la cote ces dernières années. Si tous ne recevront pas de prix Nobel, il est quand même temps de rétablir la vérité : les joueurs de foot peuvent être intelligents. Eh ouais. Cette saison par exemple, quatre jeunes garçons ont mis une claque aux idées reçues : Yannis Kari ( Marseille ), Jad Mouaddib ( Caen ), Julien Oudet ( Dijon ) et Stone Mambo ( Troyes ) ont tous obtenu leur bac général, mention très bien.Les quatre jeunes pousses ont décroché leur diplôme aussi facilement que le PSG entasse ses Coupes de la Ligue depuis 2014. Une performance d’autant plus remarquable qu'ils passent la moitié de leur journée de cours à jouer au foot, même si leurs emplois du temps sont aménagés du fait de leur statut de sportif de haut niveau. «» , explique Stone Mambo, défenseur à l'ESTAC.Si à Marseille , Yannis Kari était carrément seul avec une prof rien que pour lui, à Dijon , Julien fréquentait un lycée privé du centre-ville avec une classe mixte : «» À Caen , Jad avoue avoir eu du mal à conjuguer foot et cours : «» Bref, une année de sacrifices pour les jeunes joueurs, faite de semaines surchargées entrecoupées de longs déplacements en championnats U19 nationaux le week-end. Et ce, jusqu’au coup d’envoi du baccalauréat.» Voilà comment Jad, habitué à devoir gérer les temps forts et les temps faibles, a abordé les épreuves. Habitués aux « grands » rendez-vous, les joueurs se pointent sereins le jour du bac et déroulent leur plan de jeu. Enfin pas tous. Touché par le syndrome des loges (un classique de la blessure musculaire), Julien a bien failli passer son bac depuis un lit d’hôpital : «Le Dijonnais se pointe tout de même aux ECE de physique et SVT en fauteuil roulant, et finit par passer son bac avec des bas de contention, la jambe attachée en l’air en pleine salle d’examen sous quarante degrés. Épique. Pas rancunier envers son corps, il fait même référence à ses galères sur une copie : «De son côté, Jad a choisi la dissertation de philo pour en glisser une sur le ballon : «» C’est beau, putain. Mais le plus beau, c'est de cartonner tout en ayant fait des impasses. «» , fanfaronne ce veinard de Julien.Finalement, Julien a eu son bac S avec 16,21 de moyenne, Jad a passé les 17, tandis qu’à Marseille , Yannis Kari est grimpé à 16,69 de moyenne, loin derrière les 17,5 de Stone Mambo à Troyes . Trop facile, alors ces quatre-là ont décidé de poursuivre leurs études. Pendant que Jad et Stone hésitent encore concernant leur licence AES (Administration économique et sociale), Julien a déjà les idées en place, et même quelques regrets : «(Gestion administrative et commerciale des organisations),Entre le foot et les études, le choix est donc souvent le même. Mais pour tous, la saison prochaine sera capitale : à 19 ans, ça passe ou ça casse. Et Jad ne dit pas le contraire : «» Jad et les trois autre génies quittent tous les U19 pour rejoindre les équipes réserves, et espèrent intégrer le groupe pro à terme. Même si les études séduisent ces intellos du foot, le ballon rond reprend toujours le dessus. Une dualité résumée par un ultimatum cornélien : qu'est-ce qui est le plus réjouissant entre mettre un petit pont ou résoudre une équation ? «» , rétorque Julien. Pas mieux.