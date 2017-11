Le capitaine de l'Atalanta reçoit un disque d’or

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le capitaine de l’Atalanta Bergame, Alejandro Gomez, a été la Muse d’un véritable carton musical en Italie, qui lui a valu de recevoir un disque d'or par la fédération de l'industrie de la musique italienne. «» Rodriguez, auteur d’une petite danse toute mignonnette pour célébrer ses buts, a inspiré le hit «» (Danse comme le Papu) et sa sublime chorégraphie visionnés trente millions de fois en six mois sur YouTube.L’ensemble des revenus engendrés par la musique de DJ Matrix a été reversé à une académie de jeunes footballeurs handicapés italiens. Ce qui fait un paquet de pognon, puisque le single a été vendu à plus de dix mille exemplaires dans la botte.